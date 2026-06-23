In kako so se na Vršiču odrezali rekreativni kolesarji?

Druga izvedba dogodka MyTour of Slovenia je minulo soboto v sklopu dirke Po Sloveniji ponovno združila rekreativne kolesarje, ki so se podali na isto traso kot profesionalci. Na startu v Kranjski Gori se je zbralo 184 kolesark in kolesarjev različnih starostnih kategorij iz Slovenije in tujine, ki so se pomerili na zahtevni 87-kilometrski trasi s skoraj dva tisoč višinskimi metri.

Udeleženci so se iz Kranjske Gore podali preko Predela in doline Trente do zaključnega vzpona na prelaz Vršič, ki je predstavljal vrhunec letošnje preizkušnje in enega najbolj prepoznavnih vzponov slovenskega kolesarstva, kjer so jih pričakali navijači.

Najhitrejši na trasi je bil Matic Grošelj, ki je celotno traso premagal v času 2;05:31, vzpon na Vršič pa v izjemnih 44 minutah in 58 sekundah, kar je samo 9 minut počasneje kot zmagovalec etape in Dirke po Sloveniji, Florian Lipowitz. Med ženskami je slavila Špela Škrajnar, ki je traso zaključila v času 2;46:46, vzpon na Vršič pa odpeljala v 1;05:14.

Matic Grošelj je Vršič premagal le devet minut počasneje kot profesionalec Florian Lipowitz. Foto: Pristop Sports

"Zmaga na tako zahtevni preizkušnji mi pomeni veliko zadovoljstvo. Trasa je bila zelo zahtevna, konkurenca močna, zato sem še posebej vesel, da mi je uspelo svojo pripravljenost potrditi tudi na sami dirki. Takšni dogodki predstavljajo odlično priložnost za rekreativne kolesarje, da se preizkusijo na nekaterih najlepših cestah in vzponih v regiji," je bil zadovoljen Grošelj. "Kombinacija Predela, doline Trente in zaključnega vzpona na Vršič je ponudila pravo gorsko kolesarsko izkušnjo in zahtevala dobro pripravljenost ter premišljeno razporejanje moči. Dogodek bi priporočil vsem, ki si želijo zahtevnega kolesarskega izziva na izjemni trasi in v čudovitem alpskem okolju. Prepričan sem, da ima MyTour velik potencial za razvoj in da lahko v prihodnje postane eden najprepoznavnejših rekreativnih kolesarskih dogodkov v regiji," je še dodal.

Špela Škrajnar je slavila v ženski konkurenci. Foto: Pristop Sports

Poleg skupne razvrstitve so organizatorji podelili tudi priznanja po starostnih kategorijah ter okronali najhitrejša na vzponu na Vršič, ki je štel za poseben segment tekmovanja.

Z izvedbo dogodka je bil zadovoljen tudi Goran Sambt, član organizacijskega odbora: "Za nami je odličen dan. Vreme nam je bilo naklonjeno, udeleženci so pokazali izjemno energijo, Vršič pa je spet dokazal, zakaj velja za enega najbolj ikoničnih slovenskih vzponov. Posebej nas veseli, da smo rekreativnim kolesarjem omogočili varno in avtentično dirkaško izkušnjo na isti etapi, po kateri so se le nekaj ur kasneje podali tudi profesionalci. Odzivi udeležencev so izjemni in potrjujejo, da ima MyTour pomembno mesto v slovenskem kolesarskem prostoru."

Foto: Pristop Sports

MyTour of Slovenia rekreativnim kolesarjem omogoča edinstveno priložnost, da doživijo profesionalno dirkaško okolje na zaprtih cestah, z uradnim merjenjem časa, spremljevalno infrastrukturo in navijaškim vzdušjem, ki ga sicer poznamo z največjih kolesarskih prireditev.

Foto: Pristop Sports

Prireditelji po uspešni izvedbi že pogledujejo proti prihodnjemu letu, ko želijo dogodek dodatno nadgraditi in utrditi njegov položaj med najbolj prepoznavnimi rekreativnimi kolesarskimi dogodki v regiji.

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