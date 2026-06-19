Podrobno - 3. etapa dirke Po Sloveniji

Cilj - Veliki zmagovalec zaključnega šprinta je postal Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe).

3 km do cilja - vse bolj napeto je. Jan Tratnik je še vedno na čelu glavnine.

8 km do cilja - Obeta se ciljni šprint. V dolgi koloni je približno 40 kolesarjev.

11,5 km do cilja - Jan Tratnik se je priključil glavnini in šel nemudoma na prvo pozicijo. Med najboljšimi je tudi Jakob Omrzel.

15 km do cilja - Glavnina je ujela Španca. Vse kaže na to, da bomo v zaključku dneva v Celju spremljali šprint.

19 km do cilja - Španec ima približno 5 sekund prednosti, v ozadju pa se je skupina združila in vozi složno za Jauregijem. Laurence Pithie bo očitno kolesaril v zeleni majici tudi v soboto v kraljevski etapi.

21 km do cilja - Unai Iribar Jauregi (Equipo Kern Pharma) je kolesar, ki se je odločil za vratolomni spust. Medtem se je v ozadju skupina povsem razbila.

24 km do cilja - Napad na spustu je uprizoril kolesar Equipo Kern Pharma. Nato so se kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe pogledali med seboj in skočil je lastnik zelene majice Laurence Pithie. Zdaj se sama spuščata v ospredju s Celjske koče proti Celju.

27,8 km do cilja - Član ekipe Caja Rural je napadel na vrhu. Sledil mu je Florian Lipowitz, naš mladi Jakob Omrzel pa je potreboval nekaj časa, da je priključil. V nadaljevanju so se vsi preostali kolesarji združili in vozijo skupaj.

28 km do cilja - Rezultati gorskega cilja Celjska koča (II. kategorija)

1. Samuel Fernandez Garcia (Caja Rural-Seguros RGA)

2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe)

3. Jon Agirre Egaña (Euskaltel-Euskadi)

28 km do cilja - Kolesarji so prestali tudi drugi gorski cilj, ki se je imenoval Celjska koča. Obeta se zanimiv zaključek 3. etape, saj je kar velika skupina kolesarjev.

29,6 km do cilja - do zaključka vzpona je še 1,5 km. Za zdaj se proti vrhu Celjske koče vozi večja skupina. In tudi Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki bo želel zadržati zeleno majico vodilnega tudi danes.

33 km do cilja - Jan Tratnik kot lokomotiva spet diktira tempo v glavnini. Kolesarji počasi odpadajo. Zelena majica Laurence Pithie za zdaj še drži tempo slovenskega moštvenega kolesa. Bo šprinter po duši zdržal do vrha vzpona in presenetil ter ostal v majici vodilnega tudi po tretjem dnevu? Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) se dobro drži na šesti poziciji.

34 km do cilja - Glavnina je ujela tudi Wrighta.

Foto: La FlammeRouge 35 km do cilja - V ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe mislijo resno. Ubežniki imajo ob začetku vzpona na Celjsko kočo le še 30 sekund prednosti. Paul Wright (Modern Adventure Pro Cycling) se je odpeljal tekmecema.

40 km do cilja - Rezultati letečega cilja v Laškem

1. Marcel Gladek (Factor Racing) - 5 točk - 3 sekunde

2. Erik Fetter (Team United Shipping) 3 - 2

3. Paul Wright (Modern Adventure Pro Cycling) 1 - 1

43 km do cilja - Vse bližje je vzpon na Celjsko kočo. Trojico ubežnikov ima 2:05 prednosti pred glavnino, na čelu katere so še vedno kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe.

52 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 1:37. Povprečna hitrost znaša 37,2 km/h.

66 km do cilja - Kot smo to vajeni v zadnjih dneh, je na čelu glavnine ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, ki ima v svojih vrstah dva favorita za skupno zmago - osrednji je Florian Lipowitz, drugi je mladi Giulio Pellizzari. Trojica Marcel Gladek (Factor Racing), Erik Fetter (Team United Shipping) in Paul Wright (Modern Adventure Pro Cycling) imajo 2:09 prednosti.

75 km do cilja - Ubežniki nadaljujejo svojo pot in imajo 2:35 prednosti. Pred njimi je ravninska vožnja proti Laškemu, pred tem pa bodo prvič prečkali ciljno črto v Celju. Po Laškem bo sledil vzpon na Celjsko kočo.

85 km do cilja - Rezultati gorskega cilja Planina na Pohorju (II. kategorija)

1. Paul Wright (Modern Adventure Pro Cycling) - 6 točk

2. Erik Fetter (Team United Shipping) - 4

3. Marcel Gladek (Factor Racing) - 2

92 km do cilja - Ubežniki so začeli z vzponom na Planino na Pohorju. Njihova prednost znaša 2:21.

96 km do cilja - Ubežniki bodo začeli z vzponom na Planina na Pohorju (7,9 km - 6,4% naklon)

98 km do cilja - Naskok trojice znaša natanko 2 minuti. Povprečna hitrost je bila do tega trenutka 43,2 km/h.

102 km do cilja - Marcel Gladek (Factor Racing) je uspel priključiti k ubežnikoma Eriku Fetterju (Team United Shipping)

in Paulu Wrightu (Modern Adventure Pro Cycling). Njihova prednost pred glavnino znaša 1:35.

112 km - Prednost ubežnikov znaša 40 sekund naskoka. Marcel Gladek (Factor Racing) skuša loviti ubežnika.

118 km do cilja - Rezultati letečega cilja v Slovenski Bistrici

1. Erik Fetter (Team United Shipping) - 5 točk - 3 sekunde

2. Paul Wright (Modern Adventure Pro Cycling) 3 - 2

3. Marcel Gladek (Factor Racing) 1 - 1

120 km do cilja - Paul Wright (Modern Adventure Pro Cycling) in Erik Fetter (Team United Shipping) sta v begu in imata 12 selund prednosti pred glavnino

129 km do cilja - Po štirih kilometrih vožnje so kolesarji spet skupaj.

133,5 km do cilja - Kolesarji so začeli z nevtralizirano vožnjo. Na štartu je bilo 111 tekmovalcev. Zeleno majico vodilnega nosi Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki pa se bo moral danes od nje posloviti, saj bo zaključek z vzponom na Celjsko kočo pisan na kožo favoritom za skupno zmago.

Foto: Jure Banfi

11.30 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na 32. kolesarski dirki Po Sloveniji je čas, da favoriti za skupno zmago prvič pokažejo, kako močne noge imajo pred sobotno kraljevsko etapo. Pred njimi je sicer kratka, 133,5 km dolga, trasa, a bodo imeli na trasi dva klanca, ki bosta razredčila skupno. Prvi bo vzpon na Planino na Pohorju, gorski cilj druge kategorije. Gre za približno 7,6 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom nekaj več kot šest odstotkov. V zaključku pred spustom v Celje bodo morali kolesarji opraviti še s Celjsko kočo - tudi ta vzpon meri skoraj osem kilometrov, povprečni naklon pa je podoben kot na prvem vzponu, nekaj nad šestimi odstotki.