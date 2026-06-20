Spet prevlada Red Bulla, Lipowitz zmagovalec kraljevske etape, Omrzel tretji

Kolesarji so danes na dirki Po Sloveniji opravili s kraljevsko etapo, tudi na tej pa je prevladala ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe. Nemec Florian Lipowitz je prvi prečkal prelaz Vršič in nato po 184,7 kilometrih garanja slavil zmago v Kranjski Gori, s katero je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke. Njegov moštveni kolega Giulio Pellizzari je bil drugi, tretji pa Slovenec Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).

Lipowitz, Pellizzari in Omrzel so zdaj tudi vodilni trije kolesarji v skupnem seštevku dirke. Mladi Italijan ima za moštvenim kolegom štiri sekunde zaostanka, mladi Slovenec pa minuto in 32 sekund.

"Čestitke ekipi, ki je opravila izjemno delo, s tem pa je bilo nekaj dodatnega pritiska tudi na meni, da ji povrnem z zmago. Te sem res vesel, to je moja prva po več kot dveh letih, ponosen sem na dirkanje na tej dirki. Počutil sem se dobro v klancih, vesel pa sem bil tega, da je bil na spustu ob meni Giulio. Na splošno zelo dobro opravljeno delo. Jutri moramo ubraniti majico, imamo močno ekipo, je pa zaključek etape zahteven, zato pričakujem težak dan," je za TV Slovenija povedal zmagovalec današnje etape.

Pellizzariju je v zaključku ponudil etapno zmago, pa je Italijan ponudbo zavrnil. Na spustu z Vršiča kolesarja, ki se pripravljata na julijsko Dirko po Franciji, nista želela tvegati preveč, a jima je uspelo zadržati prednost pred Jakobom Omrzelom.

Foto: Ana Kovač

Celotna ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe se je danes spet izkazala, s hudim tempom sta pot Lipowitzu in Pellizzariju tlakovala vselej zanesljivi Jan Tratnik, pa tudi nosilec zelene majice vodilnega, Novozelandec Laurence Pithie, ki je garal v prvem delu etape in vlekel glavnino. "Pa saj je bilo logično, da bo Laurence danes pomagal in vrnil uslugo, saj sta Florian in Giulio pomagala v prvih treh etapah. Danes sta ona dobila pomoč zelene majice in lepo je bilo videti to ekipno delo," se je v cilju smejalo Idrijčanu Tratniku.

Jutri kolesarje čaka zaključna etapa 32. slovenske pentlje, 170-kilometrska preizkušnja od Litije do tradicionalnega cilja v Novem mestu. Tik pred zaključnim sprintom kolesarje spet čaka vzpon na Trško Goro, zaradi vročine - pričakuje se temperature do 35 stopinj Celzija - pa utegne biti vse skupaj še toliko bolj zahtevno. Razlike v skupnem seštevku vseeno niso tako velike, da bi vodilnemu omogočale miren dan, tudi Omrzel je tekmecema poslal vljudno "grožnjo": "Ni še vsega konec, juri so moje ceste, etapa v mojih krajih in upam, da se bo še kaj zgodilo."

Results powered by FirstCycling.com

Dirka Po Sloveniji, potek 4. etape: Cilj: Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari sta skupaj prečkala ciljno črto, Nemec je zmaogvalec kraljevske etape, tretje mesto pa je zasedel slovenski up Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious), ki je na tretjem mestu za dvojcem Red Bull - BORE - hansgrohe zaostal 1:26. Foto: Ana Kovač 2 km do cilja: Lipowitz in Pellizzari imata v Kranjski Gori dobro minuto prednosti pred Omrzelom. 8 km do cilja: Pellizzari je na spustu ujel Lipowitza, skupaj zdaj vozita 1:08 pred Omrzelom, ki dobro izkorišča poznavanje zahtevnega spusta. 14 km do cilja: Florian Lipowitz je prvi prečkal najvišjo točko letošnje dirke Po Sloveniji, prelaz Vršič (1.606 m.n.v.), 30 sekund za njim je vrh dosegel Giulio Pellizzari, z 1:40 zaostanka pa je Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious). Zdaj se kolesarji spuščajo v Kranjsko Goro, spust pa je tehničen in nevaren. Jakob Omrzel delivers a remarkable ride on the iconic Vršič Pass, crossing the line in 3rd place on Stage 4 of the Tour of Slovenia. #ifeelslovenia #tourofslovenia pic.twitter.com/PazKJvgXCz — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) June 20, 2026 15 km do cilja: Do vrha Vršiča je le še kilometer, Lipowitz ima 20 sekund prednosti pred Pellizzarijem in 1:40 pred Omrzelom ter de la Callejem. 17 km do cilja: Florian Lipowitz je dvignil tempo in se spet oddaljil skupini z Omrzelom, ta zdaj vozi dobro minuto za Nemcem. 17,7 km do cilja: Pellizzari je omagal, Lipowitz se je sam odpeljal v vodstvo, Omrzel pa nadaljujeo v svojem tempu in zmanjšije zaostanek. 18 km do cilja: Omrzel in de la Calle sta ujela Agirreja, za vodilnim dvojcem Lipowitz – Pellizzari pa trojica zdaj vozi dobrih 30 sekund. 19 km do cilja: Lipowitz in Pellizzari se oddaljujeta Agirreju in Masnadi, Omrzel ohranja 40 sekund zaostanka. Hugo que va sin cadena y caza a Omzel!



Solo tiene por delante a Lipo y Pellizzari y los restos de la fuga.#TourOfSlovenia pic.twitter.com/sL8D8tsEOz — Info Burgos-BH (@InfoBurgos1) June 20, 2026 20 km do cilja: Dvojec Red Bull - BORE - hansgrohe Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari je prehitel Agirreja in Masnado. Jakob Omrzel zaostaja 40 sekund. Ob mladem Slovencu sta še Španca Hugo de la Calle in Samuel Fernandez. 21 km do cilja: Agirre in Masnada imata še 30 sekund prednosti rped Pellizzarijem in Lipowitzem, ki sta se uspela otresti Jakoba Omrzela. 23 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na Vršič, Agirre in Masnada vztrajata dobro minuto pred glavnino, ta pa počasi golta preostale člane ubežne skupine. Tudi glavnina se redči. Fausto Masnada que arranca nada más empezar la ascensión y se lleva a Jon Agirre.#TourOfSlovenia pic.twitter.com/MvZXfwtLQp — Info Burgos-BH (@InfoBurgos1) June 20, 2026 26 km do cilja: V ospredju je omagal še Byron Munton, Agirre in Masnada sta zdaj ostala sama v vodstvu. 27 km do cilja: V ubežni skupini so Agirre, Masnada in Munton nekoliko pobegnili preostalim štirim kolegom. 28 km do cilja: Zmagovalec dveh etap na letošnji slovenski pentlji in nosilec zelene majice vodilnega Laurence Pithie je za danes opravil z delom in popustil na čelu glavnine. To je ubežni sedmerici približal na 2:09. Narekovanje tempa so prevzeli njegovi kolegi iz Red Bull - BORE - hansgrohe. 32 km do cilja: Razlika med ubežniki in glavnino ostaja nekaj prek dveh minut (v tem trenutku 2:18), do začetka vzpona na Vršič pa je le še dobrih šest kilometrov. Na tem vponu ekstra kategorije (12,5 km/7,8 %) bomo bržčas že dobili zmagovalca letošnje dirke, čeprav cilj kraljevske etape ne bo na vrhu, pač pa po zahtevnem in tehničnem spustu v Kranjski Gori. 40 km do cilja: Glavnina se je vodilni sedmerici približala na 2:12. Kolesarji se hladijo na vse mogoče načine, danes se temperatura ozračja giblje okoli 30 stopinj Celzija. 49 km do cilja: Anže Ravbar se je na spustu priključil vodilni skupini, ki pa ima zdaj le še tri minute prednosti pred glavnino. Na čelu te tempo diktira zeleni Pithie. 59 km do cilja: Kolesarji so se vrnili v Slovenijo. Gorski cilj tretje kategorije na Predelu je dobil Španec Agirre. Na čelu glavnine so tudi danes kolearji moštva Red Bull - BORA - hansgrohe, le da nosilec zelene majice vodilnega na dirki, Novozelancec Laurence Pithie, danes opravlja vlogo pomočnika. Izidi gorskega cilja, Predel (III. kategorija):

1. Jon Agirre Egaña (Euskaltel-Euskadi) 3 točke

2. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 2

3. Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) 1 60 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Predel, v osredju ostaja le še šesterica, Burnett, Corres, Agirre, Masnada, Munton in De Bod, Martinelli in Ravbar sta odpadla. Glavnina je zaostanek znižala na 3:59. 70 km do cilja: Stik z vodilno skupino je izgubil še Ravbar, ubežniki vozijo 4:40 pred glavnino. 75 km do cilja: Kolesarji so v Trbižu opravili s tretjim letečim ciljem dneva in tudi tega je dobil Španec Jon Agirre Egaña (Euskaltel-Euskadi). Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Izidi letečega cilja v Trbižu:

1. Jon Agirre Egaña (Euskaltel-Euskadi) 5 točk

2. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 3

3. Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) 1 80 km do cilja: Kolesarji so prispeli v Italijo, Alessio Martinelli (Bardiani CSF 7 Saber) pa izgublja stik z vodilno skupino. Sedmerica v soredju ima še vedno nekaj več kot štiri minute prednosti pred glavnino. 91 km do cilja: V Kranjski Gori, kjer bo cilj današnje etape, je imela glavnina le še dobre štiri minute zaostanka za osmerico ubežnikov. 110 km do cilja: Kolesarji so danes namenjeni v Trbiž, nato na pa prek prelaza Predel nazaj v Slovenijo. Ubežna osmerica ima zdaj 4:15 prednosti pred glavnino. V središču Trbiža, v bližini spomenika Primožu Rogliču, ki je leta 2023 na epskem kronometru na Svete Višarje dobil Giro, pa se bodo pomerili na novem letečem cilju. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač 115 km do cilja: Četverica s Štajnarjem in Žagarjem je obupala in je spet v glavnini. 125 km do cilja: Četverica zasledovalcev s Štajnarjem in Žagarjem ne more ujeti vodilnih in zdaj vozi 2:23 za njimi, glavnina ima 5:23 zaostanka za čelom dirke, prišlo pa je tudi do padca dveh kolesarjev, za katera je dirka končana. Italijana Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) in Michele Gazzoli (Solution Tech Nippo Rali) sta že na poti v jeseniško bolnišnico, poroča radio Tour. ¡Tenemos a @joshburnettnz en la fuga! 🥝



Grupo numeroso y cinco minutos de ventaja



¿Licencia para soñar? 🤩



📷 @SprintCycling#CicloturismoBurgos #TourOfSlovenia 🇸🇮 pic.twitter.com/v0WMHWYJiY — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) June 20, 2026 133 km do cilja: Četverica zasledovalcev ostaja dobro minuto in pol za vodilno osmerico, glavnina pa vzdržuje zaostanek okoli petih minut. Kolesarji so se na Bledu pomerili na drugem letečem cilju dneva, pet točk in tri bonifikacijske sekunde je osvojil Španec Agirre. Izidi letečega cilja, Bled:

1. Jon Agirre Egaña (Euskaltel-Euskadi) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 3/2

3. Josh Burnett (Burgos-Burpellet-BH) 1/1 140 km do cilja: V lov za vodilno osmerico se je iz glavnine podala še četverica Juan Jose Lopez Rodriguez (Team Novo Nordisk), Zsombor Palumby (Team United Shipping) ter Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) in Taj Žagar (Factor Racing). Za čelom dirke ima minuto in pol zaostanka, medtem ko glavnina vozi pet minut za vodilnimi. 150 km do cilja: Zdaj glavnini bežijo Alessio Martinelli (Bardiani CSF 7 Saber), Josh Burnett (Burgos-Burpellet-BH), Gorka Corres Ibañez de Opakua (Caja Rural-Seguros RGA), Jon Agirre Egaña (Euskaltel-Euskadi), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling), Stefan de Bod (Modern Adventure Pro Cycling) in Anže Ravbar (Factor Racing). Njihova prednost zdaj hitro raste in je že presegla dve minuti. Virtualno zeleno majico vodilnega ima Italijan Masnada, ki je po treh etapah zaostajal le 26 sekund za vodilnim Novozelandcem Laurencom Pithiejem. 155 km do cilja: Pred vrhom Dražgoš so bili ubežniki ujeti, šest gorskih točk pa je pobral Španec Jon Agirre. Izidi gorskega cilja Dražgoše (II. kategorija):

1. Jon Agirre Egaña (Euskaltel-Euskadi) 6 točk

2. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 4

3. Gorka Corres Ibañez de Opakua (Caja Rural-Seguros RGA) 2 159 km do cilja: Iz vodilne skupine je izpadel Poljak Fratczak, pridružili pa so se ji Alessio Martinelli (Bardiani CSF 7 Saber), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) in Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling). Pred glavnino ima deveterica le 22 sekund prednosti. 163 km do cilja: Majhno prednost pred glavnino si je privozila sedmerica kolesarjev, Stefan de Bod (Modern Adventure Pro Cycling), Juan Jose Lopez Rodriguez (Team Novo Nordisk), Zsombor Palumby (Team United Shipping), Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski) ter trije Slovenci Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana), Taj Žagar (Factor Racing) in Anže Skok (Kolesarski klub Novo mesto). Kolesarje zdaj čaka vzpon na Dražgoše (4,1 km/7,9 %) 177 km do cilja: Glavnina je strnjena, kolesarji pa so se že pomerili za prve točke dneva. Izidi letečega cilja v Škofji Loki:

1. Joel Nicolau Beltran (Caja Rural-Seguros RGA) 5 točk

2. Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) 3

3. Jakub Musialik (Wibatech Lubelskie Perła Polski) 1 10:39 (184,7 km do cilja): Kolesarji so z nekaj zamude le dosegli kilometer nič in kraljevska etapa dirke Po Sloveniji se je začela zares! Že po 7,3 kilometra dirke tekmovalce v Škofji Loki čaka prvi leteči cilj dneva. Start: Kolesarji so se ob 10.20 v Kranju podali na zaprto vožnjo, približno čez 13 minut naj bi dosegli kilometer nič in kraljevska etapa letošnje slovenske pentlje se bo začela tudi zares. Pričakujemo, da bo odločitev o skupnem zmagovalcu preizkušnje padla na Vršiču. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Na 8,6 kilomera dolgo zaprto vožnjo se je podalo 110 kolesarjev. Danes na "meniju":

Leteči cilji: Škofja Loka (7.3 km), Bled, (54.7 km), Trbiž - Tarvisio (ITA) (110.5 km)

Gorski cilj: Dražgoše (cat. II, 28.6 km), Predel (cat. III, 124.8 km), Vršič (cat. HC, 170.7 km)

Napoved pred etapo

Dirka Po Sloveniji po uvodnih razburljivih dneh prihaja do etape, ki so jo najboljši kolesarji za skupno razvrstitev zagotovo že pred začetkom označili z rdečo. Četrti dan bo kraljevski, dolg 184,7 kilometra, in bo ponudil precej bolj jasno sliko o tem, kdo ima noge za boj za najvišja mesta.

Profil 4. etape na dirki Po Sloveniji 2026.

Če so v prvih etapah še lahko veliko vlogo igrali šprinterji, bo zdaj precej manj prostora za skrivanje. V soboto bodo morali favoriti za skupno zmago pokazati vse svoje karte.

Najprej Dražgoše, nato Predel, za konec še Vršič

Trasa bo že v prvem delu poskrbela za selekcijo. Prvi kategorizirani vzpon bo Dražgoše, dolg 4,2 kilometra s povprečnim naklonom 7,7 odstotka.

V nadaljevanju bo etapa dolgo razgibana, nato pa bo ob prehodu v Italijo na vrsto prišel še prelaz Predel oziroma Passo del Predil. Vzpon tretje kategorije je kratek, dolg 2,4 kilometra, a s povprečnim naklonom 7,7 odstotka.

Prava odločilna točka dneva pa bo Vršič. Najtežji vzpon letošnje dirke bo dolg 12,5 kilometra, povprečni naklon pa znaša 7,8 odstotka. Gre za vzpon ekstra kategorije. Tisti, ki bo želel napasti, bo imel dovolj manevrskega prostora. Prvi kilometri so še nekoliko varljivi, od četrtega kilometra naprej pa se cesta resno postavi pokonci. Sledi dolg niz odsekov okoli devetih in desetih odstotkov, v zadnjem delu pa naklon še enkrat preseže deset odstotkov.

A cilj ne bo na vrhu. Kdor bo čez vrh prišel v ospredju, še ne bo na varnem. Do cilja v Kranjski Gori bo sledil še spust po znamenitih kockastih delih ceste, kjer bodo ob utrujenih nogah pomembni tudi mirna in zbrana glava.

Red Bull ima dva močna aduta

Med ekipami, ki bodo v kraljevski etapi nosile veliko odgovornost, je Red Bull - BORA - hansgrohe. Nemško-avstrijska zasedba ima v svojih vrstah Floriana Lipowitza, glavnega favorita za skupno zmago in lani tretjega na dirki Tour de France, ob njem pa še nadarjenega Italijana Giulia Pellizzarija. Ker so rdeči biki dominirali na začetku dirke, se pričakuje, da bodo imeli glavno besedo tudi danes.

Omrzel pred največjim preizkusom

Slovenski pogled bo usmerjen predvsem proti Jakobu Omrzelu. Mladi kolesar ekipe Bahrain Victorious je slovenski adut za vidnejšo uvrstitev v skupnem seštevku, kraljevska etapa pa bo zanj najtežji in hkrati najpomembnejši dan letošnje dirke.

Jakob Omrzel se dobro počuti. Foto: Jure Banfi

Omrzel je imel letos zahtevno obdobje, vendar mu prav domače ceste in takšna etapa lahko ponudijo priložnost, da se pokaže proti močnejšim ekipam in izkušenejšim tekmecem.

Obeta se pravi kraljevski dan. Etapa bo ponudila vse, kar mora takšen dan imeti: dolžino, višinske metre, zahtevne klance, taktično igro in dvoboje med favoriti.