Organizacijski direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink je po koncu 32. izvedbe potegnil črto pod petdnevno slovensko pentljo, ki je ponudila razgibano traso, zahtevne etape, veliko vročine in izrazito prevlado ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Zaveda se, da je bil manko ekip World Toura in ob tem izpostavil dejstvo, ki vpliva na svet kolesarstva. Misli je v pogovoru za Sportal, v katerem je izpostavil tudi 3.600 požrtvovalnih Slovencev, usmeril proti izzivom, ki čakajo dirko Po Sloveniji: bo tudi prihodnje leto potekala v istem terminu, bo prav tako petdnevna?

Dirka Po Sloveniji je tudi letos ponudila več obrazov. Od štarta ob Velenjskem jezeru, etap čez Koroško in Štajersko do brutalnega dneva čez prelaz Vršič proti Kranjski Gori in vročega zaključka v Novem mestu. Če je na cesti največ pokazala ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe z zmagovalcem Florianom Lipowitzem, je z organizacijskega zornega kota Bogdan Fink po koncu izpostavil predvsem širšo sliko: "To je tisti čar dirke Po Sloveniji, ko lahko Slovenijo v tujini prikažemo tudi drugače."

Maribor se prebuja

Za direktorja dirke je bil že uvod pomemben signal. Po dolgem času se je dirka začela v Velenju, ob Velenjskem jezeru. Nato je karavana pot nadaljevala proti Rogaški Slatini, ki jo je Fink označil za mesto športa, sledila je etapa s koroškim pridihom in vključitvijo občin ob Dravski kolesarski poti.

Fink je vesel, da se kolesarstvo v Mariboru prebuja. Foto: Ana Kovač

Tudi tretji dan, ko je etapa povezala Maribor in Celje, je Fink videl nekaj več kot le tekmovalni dan. Opozoril je na prebujanje kolesarstva v Mariboru in pomen dela z mladimi kategorijami.

"Maribor se prebuja – v kolesarskem smislu. V preteklosti smo imeli v tem delu Slovenije le Perutnino Ptuj, zato je pomembno, da ta del Slovenije dobiva širino. To je pomembno za slovensko kolesarstvo. Poleg vseh teh fantov, ki so v World Touru, je treba najti nove, narediti nova tekmovanja in najti nove kolesarje, ki bodo zapolnili ta mesta," je razmišljal.

Brutalna Kranjska Gora, še težje Novo mesto

Četrta etapa od Kranja do Kranjske Gore je bila ena osrednjih točk dirke. Fink jo je označil za izjemno lepo, a hkrati brutalno zahtevno: "Kranj, Kranjska Gora – vrhunsko. Po dolgem času izredno lepa etapa. Veliko ljudi je bilo ob trasi tudi v tej etapi. Sicer pa težka in brutalna etapa," je povzel.

A po njegovem mnenju je bila morda še zahtevnejša zadnja etapa od Litije do Novega mesta. Ne toliko zaradi zaključnega klanca na Trško Goro, ampak zaradi celotne kombinacije vročine, petih kategoriziranih vzponov in utrujenosti po več dneh dirkanja.

"Litija–Novo mesto je bila zame najtežja etapa. Kolesarji so bili v tej vročini ob petih kategoriziranih vzponih kar izmučeni," je dejal Fink in spomnil tudi na Trško Goro, kjer je bilo letos drugače kot v preteklosti: "Saj se spomnimo, kako jo je Tadej Pogačar, ko je zmagal na dirki Po Sloveniji, dobesedno preletel."

Red Bull je bil razred zase

Tekmovalno je dirko zaznamovala prevlada ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Lipowitz in preostali člani ekipe, vključno z Janom Tratnikom so praktično vseskozi kazali, da imajo največ moči in širine. Fink je priznal, da je bilo za slovenske ekipe ob takšni konkurenci zelo težko: "Naši iščejo pobege, priložnost v dolgih pobegih. Vemo, da je to izredno težko, ko stopijo na plin. Ampak tako pač je."

Florian Lipowitz je osvojil dirko Po Sloveniji. Foto: Aleš Fevžer

S tem je dobro opisal realnost dirke, na kateri lahko domači kolesarji in ekipe iščejo priložnosti, pogledovati proti vrhu pa je, kot smo bili vajeni v preteklosti, nemogoče. Po Lipowitzevem uspehu imajo zdaj tujci 18 skupnih zmag na dirki Po Sloveniji, Slovenci pa ostajajo pri številki 14.

Kar 3.600 prostovoljcev

Fink si je zaželel, da izpostavimo tudi ljudi v ozadju. Ne kolesarjev, ne ekip, ampak vse tiste, ki omogočijo, da se dirka sploh lahko zgodi.

"Treba se je zahvaliti vsem prostovoljcem, redarjem, gasilcem, upokojencem, športnim društvom, ki nam pomagajo. Letos smo jih imeli 3.600 in z njihovo pomočjo smo to sploh lahko izpeljali," je poudaril.

Ob tem je izpostavil še varnost, ki je pri takšni prireditvi ključna. Po njegovih besedah na cesti ni bilo težav, posebno pohvalo pa je namenil policiji: "Trenutno je varnost najpomembnejša in lahko rečem, da nam je uspelo, da na cesti nismo imeli nobenih težav. Slovenska policija je naš partner, ki je odlično opravila delo," je dodal.

Kolesarstvo se spreminja, spreminja se tudi pomen dirk

Fink je opozoril tudi na širše spremembe v profesionalnem kolesarstvu. Najboljši kolesarji vse več časa preživijo na višinskih pripravah in trening kampih, vse manj pa nastopajo na dirkah, ki so nekoč veljale kot klasična priprava.

Foto: Ana Kovač

Zato smo na letošnji izvedbi videli zgolj dve World Tour ekipi: Red Bull - BORA - hansgrohe in Bahrain – Victorious. Druga je imela v svojih vrstah tretjega Jakoba Omrzela: "Ogromno ekip zdaj uporablja trening kampe. Nobene pripravljalne tekme, ne grejo na polno in na zmago. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je do konca aprila vozil na petih enodnevnih klasikah in eni etapni dirki, kar je bilo še pred dvema letoma praktično nemogoče. Tudi to pobere veliko ekip in kolesarjev. Poleg tega imajo ekipe poškodovane kolesarje, zato tudi UAE Emirates ni prišel."

Kaj bo z dirko v prihodnje?

Dirka Po Sloveniji bo tudi v prihodnje ostala odvisna od koledarja, ekipnih načrtov in širših premikov v kolesarskem svetu. Ali bo zadržala trenutni termin in tudi dolžino dirke, za zdaj Fink še ne more govoriti: "Kako bo prihodnje leto, še ne vemo. Koledar bo znan septembra, ko bo svetovno prvenstvo v Kanadi. Takrat bo povsem jasno," je pojasnil Fink.