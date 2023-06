Remco Evenepoel bo nastopil na dirki po Švici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, ki je moral odstopiti od dirke po Italiji zaradi pozitivnega testa na okužbo z novim koronavirusom 14. maja, se bo vrnil v tekmovalno kolesarsko karavano na dirki po Švici od 11. do 18. junija, so danes potrdili pri kolesarski ekipi Soudal-Quick Step.

Evenepoel je po zmagi v deveti etapi dirke po Italiji odstopil zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus.

V preostanku sezone bo Evenepoel lovil dvojno krono na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, predvsem pa cilja na prvi naslov svetovnega prvaka v kronometru. Ne bo pa nastopil na dirki po Franciji.

"Vrnitev na dirki po Švici je popoln začetek. To mi bo omogočilo, da se znova vrnem v tekmovalni ritem na dirki, na kateri sem lani že slavil na eni etapi, na vožnji na čas," je dejal Belgijec v sporočilu za javnost njegove ekipe Soudal-Quick Step.

Triindvajsetletni Flamec je še enkrat obžaloval dogajanje na dirki po Italiji. "To je bil eden najtežjih trenutkov v moji karieri. Šlo je za surov konec tistega, kar bi lahko bila odlična zgodba in to po šestih mesecih priprav za ta cilj, vse je bilo zaman žrtvovanje, dolgi dnevi v dežju, daleč od doma."