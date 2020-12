Novica, ki ne bo všeč ljubiteljem kolesarstva

"Obstaja samo en scenarij. Dirke brez gledalcev. To je edini način, na katerega bomo izpeljali spomladanske klasike," je v pogovoru za belgijski medij Het Laatste Nieuws izjavil Thomas Van Den Spiegel, izvršni direktor organizacijske ekipe Flanders Classics, ki organizira mslo Flandrijo oz. dirko Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen, Dirko po Flandriji, Scheldeprijs in De Brabantse Pijl.

"Druge možnosti ni. Najpomembnejše je, da bomo dirkali februarja, marca in aprila. Seveda bi raje videl, da bi Wout van Aert in Mathieu van der Poel vozila skozi morje navijačev, a v letu 2021 to žal še ne bo mogoče," se je že sprijaznil Van Den Spegel, ki je prepričan, da se bo praksa mehurčkov, v katerih živijo kolesarji in njihove ekipe, obdržala tudi v prihodnjem letu. Vsaj na začetku, če ne kar vse leto.

Dejal je, da je pripravljen na izgubo prihodka, ki ga prinašajo VIP-cone in sponzorji, ter odsotnost navijaškega vzdušja, če bodo dirke vendarle izpeljali. Morebitna odpoved dirk in posledična izguba prihodkov od prodanih televizijskih pravic bi bili namreč za marsikatero dirko lahko usodni.