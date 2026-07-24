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Avtor:
S. K.

Petek,
24. 7. 2026,
16.11

Osveženo pred

58 minut

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Primož Roglič Primož Roglič Tom Pidcock Q36.5

Petek, 24. 7. 2026, 16.11

58 minut

Primož Roglič

Nova ugibanja o prihodnosti Primoža Rogliča

Avtor:
S. K.

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dirka po Romandiji Primož Roglič | Se bo Primož Roglič pridružil Tomu Pidcocku? | Foto Guliverimage

Se bo Primož Roglič pridružil Tomu Pidcocku?

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski as Primož Roglič s koncem leta 2026 zaključuje sodelovanje z ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe, zadnje tedne pa se zato ogromno govori o Zasavčevem morebitnem naslednjem delodajalcu. Po tem, ko je pred dnevi postalo bolj ali manj jasno, da veterana ne bomo videli v moštvu Bahrain – Victoriousu, se je v igri pojavilo novo ime. Odlično informirani britanski novinar Daniel Benson je namignil, da utegne 36-letni Kisovčan združiti moči s Tomom Pidcockom.

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Primož Roglič je vse od uradne potrditve, da po sezoni 2026 zapušča Red Bull eno bolj vročih imen na kolesarski tržnici. Po najnovejših namigih dobro obveščenega britanskega novinarja Daniela Bensona, nekdanjega urednika medijev Cyclingnews, GCN in VeloNews, bi lahko Roglič svojo profesionalno kolesarsko kariero nadaljeval v švicarski ekipi Pinarello Q36.5 Cycling Team in tako moči združil z britanskim asom Tomom Pidcockom.

Pinarello Q36.5 ni ekipa svetovne serije, pač pa članica druge kategorije UCI ProTeams, a ima najvišje ambicije in želi za naslednje leto okrepiti ekipo. Za prihajajočo sezono podpisuje pogodbe s sprinterji Pavelom Bittnerjem, Tomom Crabbejem in Tommasom Datijem, medtem ko je bilo z ekipo povezanih še nekaj drugih imen, kot so zmagovalec etape na letošnji Dirki po Franciji Mauro Schmmid, pa AJ August iz ekipe Netcompany INEOS in dvojec ekipe Caja Rural - Seguros RGA, Jan Castellon in Sebastian Berwick. Med tistimi, ki so na ožjem seznamu za pridružitev švicarski ekipi, je tudi Roglič, poroča Benson.

S petkratnim zmagovalcem grand tourov Rogličem (Vuelta 2019, 20, 21 in 24, pa Giro 2023) bi ekipa še pridobila na prestižu in prepoznavnosti, obenem pa bi dobila prekaljenega kolesarja, s katerim bi se lahko bolj odločno spopadla z največjimi ekipami svetovne serije. Za Roglića naj bi se zanimali tudi Tudor Pro Cycling Team, še ena ekipa kategorije UCI ProTeams.

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