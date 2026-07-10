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Avtor:
S. K.

Petek,
10. 7. 2026,
15.20

Osveženo pred

37 minut

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Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Petek, 10. 7. 2026, 15.20

37 minut

Beppe Conti

Nora napoved italijanskega novinarja, Roglič k Pogačarju?

Avtor:
S. K.

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Primož Roglič Tadej Pogačar | Primož Roglič in Tadej Pogačar v isti ekipi? Malo verjetno. | Foto Aleš Fevžer

Primož Roglič in Tadej Pogačar v isti ekipi? Malo verjetno.

Foto: Aleš Fevžer

Priznani, toda pogosto v svojih napovedih sila nezanesljiv italijanski športni novinar Beppe Conti je z nedavnimi napovedmi v oddaji Radiocorsa znova sprožil manjši vihar v kolesarskem svetu. Povedal je namreč, da bo Primož Roglič po sezoni zapustil moštvo Red Bull – BORE – hansgrohe, se preselil k ekipi UAE Team Emirates – XRG in tam ob rojaku Tadeju Pogačarju nato tudi sklenil svojo kariero. Če bi se to res zgodilo, bi bilo to seveda orjaško presenečenje.

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Beppe Conti pa v nedavni oddaji Radicorsa ni govoril le o Rogličevi prihodnosti, napovedal je namreč še, da Pogačarja letos ne bo na Vuelti, saj se bo "stoodstotno osredotočil na svetovno prvenstvo in Lombardijo", da so v norveški ekipi Uno-X Mobility zagnali "projekt Vingegaard" in bi radi danskega zvezdnika v svoje vrste zvabili že za sezono 2027, pa da Jai Hindley ostaja v Red Bullu, saj je zavrnil ponudbo Vime in da se v boj za mladega francoskega fenomena Paula Seixasa podaja še ekipa Pinarello Q36.5, medtem ko naj bi Ineos obupal, vendar "ne zaradi denarja, pač pa zaradi tehničnih razlogov".

Nekaj napovedi 74-letnega novinarja je popolnoma verjetnih, sploh ta, da bo Hindley ostal pri Red Bullu, kar je nedavno potrdil tudi šef nemško-avstrijske ekipe Ralph Denk v pogovoru z britanskim novinarjem Danielom Bensonom. Temu je Denk potrdil tudi govorice, da ekipo po sezoni zapušča Roglič, Benson pa je iz kroga morebitnih ekip, v katerih bo lahko pristal slovenski veteran, izločil NSN in Movistar, v Bahrajnu pa zanj naj ne bi imeli denarja.

Da si 19-letnega Seixasa v vrstah želi prav vsaka ekipa svetovne serije, tudi ni skrivnost, zanimivejša je povezava Jonasa Vingegaarda z Norvežani, vendar tudi ta seveda ni tako zelo neverjetna kot združitev Rogliča in Pogačarja. Kolesarja imata zanimivo, zapleteno zgodovino, ob tem pa Roglič predvsem išče ekipo, ki bi mu omogočila kapetansko vlogo na Dirki po Franciji. UAE to zagotovo ni.   

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