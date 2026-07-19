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Avtor:
J. L.

Nedelja,
19. 7. 2026,
13.20

Osveženo pred

4 minute

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Nedelja, 19. 7. 2026, 13.20

4 minute

Vingegaarda ob dveh zjutraj pričakalo neprijetno presenečenje: "Ni bilo dobro"

Avtor:
J. L.

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Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard je imel pred nedeljsko gforsko etapo dopinško kontrolo ob 2. uri zjutraj. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard je imel pred nedeljsko gforsko etapo dopinško kontrolo ob 2. uri zjutraj.

Foto: Guliverimage

Za Jonasa Vingegaarda je bila noč pred izjemno zahtevno nedeljsko gorsko etapo neprijetna. "Ni bilo dobro," je Danec opisal noč, v kateri ga je ob 2. uri zjutraj prebudila kontrola. Poudaril je, da podpira testiranja, a opozoril, da tako pozen obisk lahko vpliva na pripravo pred zahtevnim dnem v gorah. Kljub slabi noči sporoča, da se še vedno počuti dobro in da na dirki ni zato, da bi branil drugo ali tretje mesto. Zanima ga le zmaga.

Jonas Vingegaard pred nadaljevanjem dirke ni skrival, da za njim ni idealna noč. Kot je povedal, je sprva spal dobro, nato pa ga je ob 2. uri zjutraj prebudilo trkanje na vrata.

"Nisem dobro spal. Sprva sem, nato pa je nekdo potrkal ob 2. uri zjutraj. Bilo je veliko presenečenje," je za Eurosport pred začetkom nedeljske etape dejal Vingegaard.

Ob tem je poudaril, da nima nič proti testiranjem, motila pa ga je ura: "Lepo je, da testirajo, ampak če to vpliva na pripravljenost, to ni dobro. Upam, da nisem bil edini, ker sicer ne bi bilo pošteno. Ni prijetno, ko se to zgodi ob dveh zjutraj."

"Potreboval sem 40 minut"

Vingegaard je pojasnil, da se vse skupaj ni končalo v nekaj minutah. Po njegovih besedah je potreboval približno 40 minut, da se je vrnil v sobo.

Jonas Vingegaard še ni opustil boja za rumeno majico, čeprav zaostaja že 4:30. | Foto: Guliverimage Jonas Vingegaard še ni opustil boja za rumeno majico, čeprav zaostaja že 4:30. Foto: Guliverimage

"Ni bilo dobro. Še vedno pa se sicer počutim dobro, vendar je bila noč slaba. Tega ne morem spremeniti. To je del našega športa," je dejal danski kolesar.

Na zaključni klanec ima lepe spomine

Pred kolesarji je zahteven klanec, na katerega Vingegaarda vežejo lepi spomini. Omenil je tudi Primoža Rogliča, s katerim ima s tega vzpona dobre izkušnje.

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"To je težak klanec, a nanj imam lepe spomine. Upam, da mi bo zaradi zahtevnosti bolj ustrezal," je povedal Vingegaard.

"Tukaj sem, da zmagam"

Na vprašanje, ali bi bil pripravljen tvegati vse za etapno oziroma skupno zmago, tudi če bi s tem ogrozil mesto na zmagovalnem odru, je bil jasen.

"Vse bom naredil, da zmagam Tour. Nisem tukaj za drugo ali tretje mesto. Tukaj sem, da zmagam. Naredili bomo vse," je odločno napovedal Vingegaard.

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