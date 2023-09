Nizozemka najboljša v kratkem sprintu, Vita Movrin 32.

Za 21-letno Nizozemko je bila to prva letošnja zmaga v kratkih krosih, še trikrat je stala na stopničkah. Danes je za eno sekundo ugnala drugouvrščeno Britanko Evie Richards, tretja pa je bila z zaostankom treh sekund Švicarka Alessandra Keller. Movrin je po sedmih krogih zaostala 2:09 minute.

Moško preizkušnjo je po osmih kratkih krogih po tesnem zaključku dobil Francoz Victor Koretzky pred rojakom Jordanom Sarroujem. Tretji je bil z dvema sekundama zaostanka Nemec Luca Schwarzbauer. Slovencev kot že celotno sezono ni na startu najboljših 40 kolesarjev, ki imajo pravico nastopa v kratkem krosu.

V soboto bodo francoskem kolesarskem središču tekmovali spustaši. Danes so tam opravili kvalifikacije. Pri ženskah je bila tretja Monika Hrastnik in se zanesljivo uvrstila v sobotni polfinale 16 najboljših tekmovalk. Pri moških je Luka Berginc končal na 70. mestu in za vsega sekundo in pol ostal brez prvega letošnjega polfinala za slovenske tekmovalce. Miran Vauh ni startal.

V nedeljo bosta za konec na vrsti še preizkušnji v olimpijskem krosu. Pri ženskah bosta nastopili Movrin in Tanja Žakelj, pri moških pa slovenskih predstavnikov ne bo na startu.

