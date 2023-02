Ni za občutljive. Takole si je Kanadčan naravnal izpahnjen prst. #video

Kanadski ciklokrosist Michael van den Ham je vse prej kot mevža. V prvem krogu včerajšnje elitne dirke moških na svetovnem prvenstvu v Hoogerheideju na Nizozemskem je padel, pri tem pa si je izpahnil kazalec na levi roki. Meni nič, tebi nič si ga je s hitro in odločno potezo kar sam naravnal in dirko odpeljal do konca.

"Moja dirka do te nezgode je bila kar dobra, a zdaj bo to za vedno dirka, na kateri sem si izpahnil prst," je dan po dirki 30-letni Kanadčan zapisal na svojem profilu na Instagramu. Hitro mu je bilo jasno, da je postal nepričakovana zvezda sicer izjemno zanimivega prvenstva. "Slišal sem, da so ta dogodek predvajali na televiziji. Res je, prst sem si izpahnil, moj kazalec na levi roki je štrlel pod najodvratnejšim 45-stopinjskim kotom proti mezincu. Tega razen v prvem krogu ne bi storil nikoli. Ampak sem ga zgrabil in potisnil nazaj na svoje mesto. Odpeljal sem preostanek dirke. Noro," je štirikratni kanadski državni prvak v ciklokrosu še opisal nedeljski dogodek.

Za naslov prvaka sta se, kot že ničkolikokrat doslej, spopadla večna tekmeca, sicer pa oba tudi izjemna cestna profesionalca, Nizozemec Mathieu van der Poel in Belgijec Wout Van Aert. Van der Poel je bil tokrat boljši, Van Aerta je premagal v ciljnem sprintu.

