Nejc Žnidarčič zmagal v Severni Makedoniji

Nejc Žnidarčič je iz kvalifikacij v finale napredoval po prvem nastopu, in sicer s tretjimčasom kvalifikacij, saj sta bila pred njim Doreau in Švicar Linus Bolzern. V odločilni vožnji pa je Žnidarčič postavil najboljši čas in se veselil nove zmage.

"Zmaga je zmaga, ampak je bil ta teden kar čuden. Že od prejšnjega tedna se mi vlečebolezen, tako da nisem bil ravno pri močeh. Malo mi je šlo na roko, da je sprint zelo kratekin sem lahko stisnil, pa še konkurenca ni bila polna, saj ni bilo najboljših Slovencev,Francozov in Čehov. Zmaga ni toliko vredna, kot če bi bili vsi, ampak jo vseeno vzamem. Čaka nas še klasika. Zahtevno bo, saj je voda zelo mirna in brez valov, proga bo zelo fizična, sam pa nisem ravno v formi. Potrudil se bom po najboljših močeh," je za Kajakaško zvezo Slovenije povedal Žnidarčič.

Preberite še: