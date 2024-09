Na prvenstvo kar 23 Slovencev, a brez najboljših članov

V belgijski Flandriji bo od srede potekalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Skupaj bo nastopilo 23 slovenskih kolesark in kolesarjev, a brez moške ekipe v kategoriji Elite, saj je prvenstvo na sporedu le teden dni pred svetovnem prvenstvu in se pokriva tudi s tekmami najvišjega ranga v Kanadi.

Prvi vrhunec tekmovanja je na sporedu že v sredo, ko so na sporedu vožnje na čas za vse kategorije. Slovenijo bo v ženski Elite kategoriji zastopala Eugenija Bujak, ki je lani osvojila osmo mesto. Pri dekletih bodo v kategoriji U23 nastopili še Nika Bobnar in Špela Colnar, pri mladinkah pa Dominika Štrukelj, Eva Potočnik, Anet Trakonja. Pri moških bo v kategoriji U23 slovenske barve zastopal Anže Ravbar, pri mladincih pa Erazem Valjavec in Tine Jenko.

Konec tedna je rezerviran za cestne dirke. V petek sta na sporedu obe dirki v kategoriji do 23 let. Pri ženskah bosta znova naši predstavnici Nika Bobnar in Špela Colnar, pri moških pa bodo poleg Anžeta Ravbarja, ki je lani na evropskem prvenstvu v mladinski kategoriji osvojil naslov evropskega prvaka, nastopili še Gal Glivar, Jaka Marolt, Žak Eržen, Aljaž Turk in Teo Pečnik.

Sobota potem prinaša dirko mladincev in dirko žensk Elite. V mladinski kategoriji bodo nastopili Erazem Valjavec, Vid Murn, Bor Ebner, Nejc Peterlin, Bastian Petrič in Gašper Štajnar pri ženskah pa se bo Eugeniji pridružila še Urša Pintar.

Slovenske nastope bodo v nedeljo dopoldan sklenile mladinke v postavi Dominika Štrukelj, Eva Potočnik, Anet Trakonja, Sara Pestotnik, Taja Mehle in Vesna Potočnik. Vse cestne dirke se bodo zaključile s krogom v mestu Hasselt.

"Nastop na EP je za mlade kolesarke in kolesarje eden od vrhuncev sezone, uvod v veliki finale, ki sledi na SP. Tehnično je trasa in konkurenca povsem drugačna od SP. V Belgiji bodo razplet narekovale tlakovane ceste, krajši klančki in napovedano deževno vreme. V vseh kategorijah se pričakuje zaključni sprint manjše skupine. Na žalost zaradi terminske neusklajenosti ne bodo nastopili najboljši slovenski profesionalci, v vseh ostalih kategorijah pa lahko pričakujemo vidnejše uvrstitve predvsem pri moških. Deseterica je v cestnih preizkušnjah realen cilj. V kronometru so pričakovanja nižja, ker nimamo specialistov za tako hitre preizkušnje," pred evropskim prvenstvom pravi direktor reprezentanc Martin Hvastija.