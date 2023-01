Nad Kolumbijca med treningom kar s pištolo

Njegova ekipa je potrdila, da je moral Sosa zaradi poškodbe brade poiskati zdravniško pomoč.

Napadi na kolesarje so v zadnjih letih pogosti. Tako so v Kolumbiji leta 2018 med treningom oropali in poškodovali Oscarja Sevillo, ki se je zaradi zlomljene roke in reber moral zdraviti v bolnišnici. Sedem let prej je nekaj podobnega v Kostariki doživel Andrey Amador, tudi njega so resno poškodovali.

Confirmamos que Iván Sosa fue atendido por heridas en el mentón en un centro médico de Fusagasugá (Colombia), su lugar de origen, tras el incidente sufrido este jueves.



El ciclista de Movistar Team ha permanecido consciente en todo momento. ¡Mucho ánimo, amigo! pic.twitter.com/e4JaGyVanZ — Movistar Team (@Movistar_Team) January 5, 2023

Vse več podobnih incidentov

Takšni incidenti se dogajajo tudi v tradicionalnih kolesarskih državah. Leta 2020 so Belgijca Harma Vanhouckeja med treningom udarili v obraz, incident se je zgodil med zaporami zaradi epidemije novega koronavirusa, ko so bila nenujna potovanja prepovedana, profesionalnim kolesarjem pa je bilo vseeno dovoljeno trenirati na prostem. Več italijanskih kolesarjev so v istem obdobju verbalno napadli.

Decembra 2020 je Andrea Vendrameja med treningom v Venetu v Italiji udaril voznik, leta 2016 pa si je Belgijec Philippe Gilbert v pretepu s pijanim voznikom zlomil sredinec, poroča cyclingnews.com.