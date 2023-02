Italijanski kolesar ubil ministrovo mačko, sledita suspenz in finančna kazen

Kmalu po tem, ko so iz ekipe sporočili informacijo o suspenzu kolesarja Antonia Tiberija, je sporočilo za javnost na družbenih omrežjih objavil tudi njegov agent Alex Carera. Tiberi je v izjavi sprejel odgovornost za svoje dejanje. "Globoko obžalujem svoje sramotno dejanje. To, da sem ustrelil mačko, je bilo nekaj najbolj neumnega in neodgovornega, nevarnost in resnost dejanja sem dojel šele pozneje," je Tiberi, mladinski svetovni prvak v kronometru leta 2019, zapisal v izjavi.

I deeply regret my shamful actions. I did something tremendously stupid and irresponsible. I really want to apologize everyone 🙏 pic.twitter.com/ooO1JGwsE3 — Antonio Tiberi (@AntonioTiberi4) February 28, 2023

Po poročanju italijanskega časnika Il Corriere della Sera je Tiberi izjavil, da je usodnega junijskega večera, ko je ustrelil mačko, želel samo izmeriti strelni doseg območja (zračno puško je kupil teden prej) in da je zato meril v prometni znak. A ni šlo le za prometni znak. "Prav tako priznavam, da sem, prav tako neumno in nezavedno, meril v mačko in jo na svoje presenečenje zares ustrelil. Nobenega namena nisem imel ubiti živali. Pravzaprav sem bil prepričan, da je bilo orožje nesmrtonosno," trdi Tiberi.

Hišni ljubljenček ministra za turizem

Mačka je bila last Federica Pedinija Amatija, ministra za turizem miniaturne republike San Marino, ta je policijo o incidentu obvestil 21. junija, Tiberi pa je svoje dejanje novembra lani na zaslišanju priznal. Sodišče mu je naložilo kazen v višini štiri tisoč evrov, zasegli pa so mu tudi orožje. Pedini Amati je prepričan, da je kazen premila in da bi kolesarju morali vzeti tudi rezidentstvo.

"Mačka ni nikogar motila," je minister izjavil po poročanju časnika Il Corriere. "Mačka je bila z nami dolga leta, moja triletna hči Lucia jo je oboževala. Ne moreš ubiti hišnega ljubljenčka in jo odnesti s štiri tisoč evri kazni. Cenim, da je fant krivdo priznal, mislim pa, da ni treba, da mu omogočamo bivanje v San Marinu."

Tiberijevo opravičilo ministru, San Marinu in svoji ekipi

Tiberi je še dejal, da incidenta do zdaj javnosti ni razkril zaradi globokega občutka sramu in obžalovanja. Za svoje dejanje se je še enkrat opravičil, še posebej svoji ekipi, ki je, kot je dejal, nedolžna žrtev afere. "Moje ravnanje nikakor ni bilo primerno za profesionalnega športnika in na splošno za odgovorno in razumno osebo. Ponovno in javno se opravičujem ministru San Marina Pediniju Amatiju za čustveno škodo, ki sem mu jo povzročil, kot tudi vsem državljanom San Marina. Še enkrat ponavljam, nisem imel namena ubiti mačke, bila je nesreča."

Leta 2019 je osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v vožnji na čas. Foto: Guliverimage

Nagrade bo namenil organizaciji, ki skrbi za potepuške mačke

Napovedal je še, da bo denarne nagrade, ki jih bo osvojil v tej sezoni, namenil organizaciji, ki skrbi za potepuške mačke v San Marinu, in v zavetišču opravljal prostovoljno delo. "Naredil sem veliko napako in verjamem, da je zdaj edino, kar lahko storim, to, da se z ustreznimi dejanji odkupim."

Team statement regarding Antonio Tiberi case: pic.twitter.com/vFpxHPXazW — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) February 28, 2023

20 dni suspenza

Tudi v ekipi Trek-Segafredo so v izjavi za javnost "obsodili vse graje vredno dejanje, ki je očitna kršitev kodeksa ravnanja ekipe". V ekipi so se odločili, da svojemu kolesarju naložijo najmanj 20 dni prepovedi nastopanja brez plačila.

To pomeni, da bo Tiberi za zdaj izpustil dirke Trofeo Laigueglia, etapno dirko od Tirenskega do Jadranskega morja in enodnevno dirko Milano–Torino. Če bo potrebno, bodo v ekipi sprejeli dodatne ukrepe.

V izjavi za javnost so zapisali še, da bodo denar, ki bi ga Tiberi zaslužil v 20 dneh, darovali ustrezni organizaciji za oskrbo, zaščito in reševanje živali, ter dodali, da so nad ravnanjem svojega kolesarja zelo razočarani.

Tiberi, ki je lani na Dirki po Španiji debitiral na tritedenskih dirkah, je odlično začel sezono. V skupnem seštevku Dirke po Avstraliji je osvojil 8. mesto, sedmi pa je bil na dirki po Združenih arabskih emiratih.