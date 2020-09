Vosovi etapa, skupno vodstvo drži njena rojakinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peto etapo kolesarske dirke Giro Rosa za ženske je dobila Nizozemka Marianne Vos (CCC-Liv). V ciljnem sprintu je legendarna kolesarka za svojo 230. zmago v karieri, in drugo na letošnji dirki po Italiji, ugnala Belgijko Lotte Kopecky (Lotto Soudal) in Britanko Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo).

V pretežno ravninskem zaključku etape je sprva sicer napadla domačinka Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), ki pa so jo tekmice ujele tri kilometre pred koncem etape in nato obračunale za etapno zmago.

Od Slovenk je bila v peti etapi v okolici obmorskega mesta Terracine (110 km) najboljša Špela Kern (Lviv Cycling Team), ki je bila 25. in je v cilj prišla v času zmagovalke. Eugenia Bujak in Urška Žigart (obe Ale BTC Ljubljana) sta zaostali 4 minute in 21 sekund ter zasedli 63. oz. 64. mesto.

Annemiek van Vleuten vodi v skupnem seštevku dirke. Foto: Reuters

Annemiek van Vleuten ostaja v vodstvu

V skupnem seštevku dirke ni prišlo do sprememb. V vijoličasti majici ostaja Nizozemka Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), ki ima pred Poljakinjo Katarzyno Niewiadomo (Canyon SRAM) minuto in 56 sekund prednosti. Tretja je Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), ki zaostaja še dodatnih sedem sekund.

Od Slovenk je Bujakova izgubila 11 mest in je sedaj 27. (+ 11:59). Špela Kern je napredovala za eno mesto in je 32. (+ 13:33). Žigartova je trenutno 67. (+ 30:54). Najvišje uvrščena v slovensko-italijanskem moštvu Ale BTC Ljubljana je Španka Mavi Garcia, ki je osma (+ 4:38).

V sredo bo na sporedu razgibana šesta etapa od Torre del Greca do Nole, v dolžini 97 kilometrov. Najbolj prestižna ženska kolesarska dirka se bo končala v soboto, 19. septembra.