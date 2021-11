Direktor Gira javno izzval Tadeja Pogačarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor Dirke po Italiji Mauro Vegni je slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja javno izzval, naj poskusi zmagati tako na Giru kot Touru v isti sezoni. Edini kolesar, ki mu je uspel tak podvig, je bil leta 1998 italijanski "pirat" Marco Pantani. Takrat je med koncem Gira in uvodno etapo Toura minilo zgolj 34 dni.

Direktor Gira Mauro Vegni je namreč prepričan, da za kariero kolesarja ni pomembno, kolikokrat zmaga na Dirki po Franciji, saj da že s prvo zmago dokaže, da gre za izjemnega kolesarja, in nadaljnje dokazovanje ni več pomembno.

Zadnji kolesar, ki je v isti sezoni poskusil zmagati na Dirki po Italiji in Franciji je bil Chris Froome, ki je leta 2018 najprej zmagal na Giru, a je bil nato dva meseca pozneje na Touru "šele" tretji. Edini, ki mu je uspel zmagoviti dvojček Giro-Tour, je bil Marco Pantani, ki je na obeh zaporednih tritedenskih dirkah zmagal leta 1998. Takrat je med zadnjo etapo Gira in uvodno etapo Toura minilo zgolj 34 dni.

Direktor Gira Mauro Vegni si želi Tadeja Pogačarja v isti sezoni kot na Touru videti še na Giru. Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar, zmagovalec Toura v sezonah 2020 in 2021, je že večkrat povedal, da si želi nastopiti na Giru, ki mu je blizu tako geografsko kot zaradi osebne izkušnje, saj je bil prav Giro prva tritedenska dirka, ki si jo je ogledal v živo. A v prihodnji sezoni se to najverjetneje še ne bo zgodilo. 23-letni Gorenjec je namreč že napovedal, da bo verjetno poskusil odpeljati dvojček Tour-Vuelta in na njem zmagati. Med obema dirkama bo prihodnje leto celo manj kot mesec dni premora, Tour se konča 24. julija, štart Vuelte pa bo že 19. avgusta 2022.

Vegni je v pogovoru za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport izjavil, da se mu zdi, da tri ali štiri skupne zmage na Touru v karieri kolesarja, ki jih doseže, ne predstavljajo pomembnejše razlike. "Ko zmagaš enkrat, si dokazal, da si izjemen kolesar, in ti tega ni več treba dokazovati," je prepričan Vegni.

Marco Pantani je edini kolesar, ki je v istem letu zmagal na Giru in Touru. Foto: Guliverimage

Čas je za novo ime na elitnem seznamu

"Res škoda, da nihče od kolesarjev ne kaže želje po tem, da bi dobil dvojček Giro-Tour. Če se ne motim, je bil edini, ki mu je to uspelo, Pantani. Mogoče je že čas, da na častni seznam dodamo novo ime," si želi Italijan, ki pravi, da Giro prihodnje leto prinaša eno najtežjih tras v zadnjih letih, kar je zagotovilo za spektakularno dirkanje s številnimi preobrati in menjavami lastnikov rožnate majice vodilnega.

Traso za prihodnji Giro so organizatorji, agencija RCS Sport, po delih predstavili prejšnji teden.

Kolesarje, ki bodo nastopili na prvi tritedenski dirki v sezoni, čaka kar 51 tisoč višinskih metrov in samo 26,3 kilometra vožnje na čas. 105. izvedba rožnate pentlje se bo v petek, 6. maja, začela v Budimpešti in v nedeljo, 29. maja, končala v Veroni. V 19. etapi se bo Giro spet zapeljal skozi Slovenijo.

La Gazzetta dello Sport med morebitnimi udeleženci prihodnjega Gira omenja olimpijskega prvaka Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers), zmagovalca Gira leta 2019, Simona Yatesa (Team BikeExchange), Davida Gauduja (Groupama-FDJ), Giulia Cicconeja (Trek-Segafredo), Damiana Caruso (Bahrain Victorious), Vincenza Nibalija in Miguela Angela Lopeza (Astana Qazaqstan).