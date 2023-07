Bo Pogačarju že danes uspelo zmanjšati zaostanek iz prve gorske etape?

V Pirenejih bo danes na sporedu še druga zaporedna gorska etapa, tokrat s ciljem na vrhu vzpona. Kolesarje na trasi od Tarbesa do Cauterets-Cambasqua čakajo 144,9 kilometra in štirje kategorizirani vzponi, tudi kultni Tourmalet. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.10, kolesarje v cilju pričakujemo nekaj po 17. uri.

Kolesarje na Dirki po Franciji čaka še ena gorska etapa, še težja kot včerajšnja, ki je močno premešala razmerja med favoriti. V rumeni majici vodilnega bo prvič v karieri vozil 27-letni Avstralec Jai Hindley (BORA-hansgrohe), ki je po pobegu in samostojni vožnji zmagal v peti etapi in prevzel skupno vodstvo na dirki.

Profil 6. etape Dirke po Franciji:

Karavano na 145 kilometrih trase čakajo štirje kategorizirani vzponi, vključno s ciljnim na Cauterets-Cambasque, kjer je leta 2015 zmagal moštveni kolega Tadeja Pogačarja Rafal Majka, potem ko se je 50 kilometrov pred ciljem, na vzponu na Tourmalet, otresel kompanjonov v begu.

Prvi klanec ne bo tako težak. Vzpon na prelaz Côte de Capvern-les-Bains na 29. kilometru trase (3. kat.) bo dolg 5,7 kilometra in bo imel 4,7-odstotni povprečni naklon. Precej težje bo v nadaljevanju, kjer si bodo po vrsti sledili prelazi Aspin (12 km/6,5-%), Tourmalet (17,1 km/7,3-%) in zaključni do Cambasqua (16 km/5,4-%).

Foto: Reuters

Pogačar kljub velikemu zaostanku ostaja optimističen

Tadej Pogačar, ki včeraj na zadnjem vzponu, na prelazu Col de Marie Blanque, kjer so prvi trije osvojili odbitne sekunde, ni mogel slediti raketnemu pospešku Jonasa Vingegaarda, je proti glavnim konkurentom izgubil veliko dragocenega časa. Za novim vodilnim, Avstralcem Hindleyjem, zaostaja minuto in 40 sekund, za Vingegaardom pa 53 sekund.

Sam je po etapi dejal, da je bolj kot zaradi zaostanka žalosten zaradi novice, da je njegova zaročenka, vrhunska kolesarka Urška Žigart, padla na Dirki po Italiji in odstopila, in napovedal boj do konca. "Mislim, da bo vse v redu, do konca Toura je še dolga pot. Počutim se dobro in to je najbolj pomembno," ostaja optimističen Pogačar, ki je vodilni v posebni razvrstitvi najboljših mladih kolesarjev.

Pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih bo po novem nosil Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroën Team), v zeleni majici najboljšega po točkah pa ostaja belgijski sprinter Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Rdečo številko najbolj borbenega kolesarja v etapi bo danes nosil moštveni kolega Vingegaarda Wout van Aert.

Felix Gall bo danes nosil pikčasto majico. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.10, zares pa bo šlo od 13.25 naprej. Kolesarje v cilju pričakujemo nekaj po 17. uri.