Belgijska klasika z dežjem, vetrom, spektakularnim padcem in zmago domačina #video

klasika Dwars door Vlaanderen

Drugo mesto je zasedel Nizozemec Mike Teunissen, tretje pa zmagovalčev rojak Sep Vanmarcke. V najboljši skupini sta bila še Norvežan Edwald Boasson Hagen in Danec Mads Pedersen, za njimi sta se uvrstila Čeh Zdenek Štybar in Belgijec Tiesj Benoot, osmo mesto pa je zasedel olimpijski prvak, še en Belgijec, Greg Van Avermaet, ki mu tako ta prestižna zmaga še manjka. Tako kot Slovaku Petru Saganu, ki pa tokrat ni dirkal.

Trenutek, ko je za zmago napadel Yves Lampaert:

V skupini z Van Avermaetom je nastop končal tudi Španec Alejandro Valverde, ki nekajdnevni skok v Belgijo ni kronal z vrhunskim rezultatom. Valverde v prvem delu, dirkah z odseki granitnih kock, spomladanskih belgijskih klasik sicer ni pogost obiskovalec, ne bo ga niti na nedeljski dirki po Flandriji.

Močan veter in dež še otežila že tako naporno dirko

Preizkušnja od Roeselareja do Waregema je po konfiguraciji trase podobna dirki Gent - Wevelgem, ki je bila na sporedu v nedeljo, a to letos ni veljalo. Tokratna dirka je bila mnogo težja, saj je za razliko od nedeljski spet pihal močan veter, stvar pa je otežil še dež.

Tako množičnega sprinta ni bilo pričakovati, jasno je bilo, da bodo na cilj kapljale manjše skupine. V najboljši je tokrat ostalo pet tekmovalcev, ki so v zadnjih petih kilometrih poskušali z napadi, najbrž so želeli streti predvsem najboljšega sprinterja med njimi, Hagna. V tem je bil v zadnjem kilometru najuspešnejši Lampaert.

Belgijec treščil v varnostnika Padcev ni manjkalo, za enega bolj spektakularnih je poskrbel svetovni prvak iz ciklokrosa, Belgijec Wout van Aert, ki je treščil v varnostnika, ki je ob cesti kolesarje opozarjal na oviro. 23-letni kolesar je pristal v travi ob cesti, z dirko pa je lahko nadaljeval. Tudi varnostnik je v trčenju ni huje skupil, poročajo tuji mediji.

Vsi Slovenci v vlogah pomočnikov

Po zaslugi Boruta Božiča, ki je bil v Waregemu že dvakrat med najboljšimi tremi, je za Slovenijo to najuspešnejša klasika, a tokrat uspeha ni bilo. Nihče izmed petih slovenskih predstavnikov ni bil v igri za visoko mesta, vsi so imeli vloge pomočnikov, tudi pri tem niso bili najbolj uspešni. Luka Mezgec, član ekipe Mitchelton Scott je delal za Avstralca Luka Durbridgea, a imel tudi veliko smole, saj ga je sredi dirke zaustavila okvara kolesa.

V skupinskem padcu tudi kolesarji Bahrain Meride

Smolo so imeli tudi kolesarji Bahrain Meride, zapletli so se v skupinski padec, Luka Pibernik je zaradi njega ostal povsem v ozadju in je tako kot njegov moštveni kolega David Per odstopil. Ne avstralska ne bahrajnska ekipa na koncu nista imeli svojega predstavnika v ospredju.

Mezgec je na koncu zaostal šest minut in 47 sekund, zasedel je 65. mesto, dve mesti za njim je bil Božič, v isti skupini je kot 78. ciljno črto prečkal Kristijan Koren.