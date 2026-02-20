Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Petek,
20. 2. 2026,
19.13

26 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 hokej olimpijski hokejski turnir

Petek, 20. 2. 2026, 19.13

ZOI, Milano, hokejski turnir, polfinale (m)

Kanadčani po drami in preobratu kot prvi v veliki finale

Sportal

Kanadčani so po preobratu premagali Fince (3:2) in se kot prvi uvrstili v finale olimpijskih iger. Foto: Reuters

Kanadčani so po preobratu premagali Fince (3:2) in se kot prvi uvrstili v finale olimpijskih iger.

Foto: Reuters

Na moškem hokejskem olimpijskem turnirju je znan prvi finalist. To je Kanada, ki je v polfinalu proti branilki naslova Finski zaostajala z 0:2, v nadaljevanju pa kronala premoč in z golom Nathana MacKinnona pol minute pred iztekom rednega dela zmagala s 3:2. Ob 21.10 sledi še obračun Američanov in Slovakov. Tekma za bron bo v soboto, finale v nedeljo.

Sidney Crosby
Sportal Sidney Crosby še ni odpisan za nadaljevanje olimpijskega turnirja
hokej ZOI ZDA Švedska Quinn Hughes
Sportal Drama: po Kanadi, ki je ostala brez kapetana, sta se v podaljšku rešili tudi Finska in ZDA

Hokej na ledu, moški – polfinale:

Petek, 20. februar

Kanada in Finska sta se v polfinalu ZOI nazadnje pomerili leta 1994, ko so bili boljši Kanadčani. V današnji prvi polfinalni tekmi so bolje začeli Finci, ki so imeli na koncu sicer precej manj strelov na vrata (39-17), a vsaj v prvem delu izjemno trdno obrambo in razpoloženega vratarja Juuseja Sarosa. Finci so se v 17. minuti, ko je moral na kazensko klop Sam Bennett, znašli še v drugi številčni prednosti. Praktično takoj po dobljenem buliju Sebastiana Ahoja je do ploščka prišel Mikko Rantanen, ustrelil s prve in matiral Jordana Binningtona ter postavil izid uvodne tretjine.

Kanadčani – vlogo kapetana je ob odsotnosti Sidneyja Crosbyja prevzel Connor McDavid – so imeli v začetku druge tretjine prvič igralca več, a ga niso izkoristili, še več, Joel Armia je ob ogradi prišel do ploščka, ga spravil do Erika Haule, ki je ušel v protinapad in mojstrsko zadel za 2:0.

Kanadčani so pritisnili, imeli večji del časa drugega dela premoč in narekovali tempo, a je Severnjake reševal Saros, ki je prvič klonil v 35. minuti. Takrat pa so Kanadčani izkoristili drugi power-play. Po strelu Caleja Makarja z razdalje je bil pred golom Fincev najbolj spreten Sam Reinhart, ki je ploščku spremenil smer in znižal na 2:1.

Nathan MacKinnon je ob koncu zadnje tretjine izsilil prekršek, nato pa številčno prednost Kanade kronal z zmagovitim golom. | Foto: Reuters Nathan MacKinnon je ob koncu zadnje tretjine izsilil prekršek, nato pa številčno prednost Kanade kronal z zmagovitim golom. Foto: Reuters Finci so tako pred tretjo tretjino tesno vodili, a bili tudi v nadaljevanju v podrejenem položaju. Pritisk Kanade je sadove obrodil v 51. minuti, ko je izenačil branilec Shea Theodore. Dobri dve minuti pred koncem je moral na kazensko klop Niko Mikkola. Ko je že kazalo, da se bodo branilci naslova rešili z igralcem manj, je udaril Nathan MacKinnon in s strelom s strani premagal Sarosa za zmago s 3:2 in preboj v nedeljski finale. Sodnika sta si na zahtevo tekmečevega trenerja ogledala posnetek in morebitni off-side, a odločitve, da gol velja, nista spremenila.

Američani ali Slovaki?

Američani so si polfinalno vstopnico priborili šele v podaljšku, v katerem so končali olimpijsko pot Švedov. Večerni tekmec ZDA, Slovaška, je v četrtfinalu edini zmagal že po rednem delu – bronasti z zadnjih iger Slovaki so s 6:2 odpravili Nemce. Slovaki so v polfinale kot edini napredovali z zmago po rednem delu tekme. | Foto: Reuters Slovaki so v polfinale kot edini napredovali z zmago po rednem delu tekme. Foto: Reuters

Tekma za tretje mesto bo v soboto, finale pa v nedeljo.

Hokej na ledu, moški – polfinale:

Petek, 20. februar

