Kanadčani po drami in preobratu kot prvi v veliki finale

Na moškem hokejskem olimpijskem turnirju je znan prvi finalist. To je Kanada, ki je v polfinalu proti branilki naslova Finski zaostajala z 0:2, v nadaljevanju pa kronala premoč in z golom Nathana MacKinnona pol minute pred iztekom rednega dela zmagala s 3:2. Ob 21.10 sledi še obračun Američanov in Slovakov. Tekma za bron bo v soboto, finale v nedeljo.

Hokej na ledu, moški – polfinale:

Petek, 20. februar

Kanada in Finska sta se v polfinalu ZOI nazadnje pomerili leta 1994, ko so bili boljši Kanadčani. V današnji prvi polfinalni tekmi so bolje začeli Finci, ki so imeli na koncu sicer precej manj strelov na vrata (39-17), a vsaj v prvem delu izjemno trdno obrambo in razpoloženega vratarja Juuseja Sarosa. Finci so se v 17. minuti, ko je moral na kazensko klop Sam Bennett, znašli še v drugi številčni prednosti. Praktično takoj po dobljenem buliju Sebastiana Ahoja je do ploščka prišel Mikko Rantanen, ustrelil s prve in matiral Jordana Binningtona ter postavil izid uvodne tretjine.

Kanadčani – vlogo kapetana je ob odsotnosti Sidneyja Crosbyja prevzel Connor McDavid – so imeli v začetku druge tretjine prvič igralca več, a ga niso izkoristili, še več, Joel Armia je ob ogradi prišel do ploščka, ga spravil do Erika Haule, ki je ušel v protinapad in mojstrsko zadel za 2:0.

Kanadčani so pritisnili, imeli večji del časa drugega dela premoč in narekovali tempo, a je Severnjake reševal Saros, ki je prvič klonil v 35. minuti. Takrat pa so Kanadčani izkoristili drugi power-play. Po strelu Caleja Makarja z razdalje je bil pred golom Fincev najbolj spreten Sam Reinhart, ki je ploščku spremenil smer in znižal na 2:1.

Nathan MacKinnon je ob koncu zadnje tretjine izsilil prekršek, nato pa številčno prednost Kanade kronal z zmagovitim golom. Foto: Reuters Finci so tako pred tretjo tretjino tesno vodili, a bili tudi v nadaljevanju v podrejenem položaju. Pritisk Kanade je sadove obrodil v 51. minuti, ko je izenačil branilec Shea Theodore. Dobri dve minuti pred koncem je moral na kazensko klop Niko Mikkola. Ko je že kazalo, da se bodo branilci naslova rešili z igralcem manj, je udaril Nathan MacKinnon in s strelom s strani premagal Sarosa za zmago s 3:2 in preboj v nedeljski finale. Sodnika sta si na zahtevo tekmečevega trenerja ogledala posnetek in morebitni off-side, a odločitve, da gol velja, nista spremenila.

Američani ali Slovaki?

Američani so si polfinalno vstopnico priborili šele v podaljšku, v katerem so končali olimpijsko pot Švedov. Večerni tekmec ZDA, Slovaška, je v četrtfinalu edini zmagal že po rednem delu – bronasti z zadnjih iger Slovaki so s 6:2 odpravili Nemce. Slovaki so v polfinale kot edini napredovali z zmago po rednem delu tekme. Foto: Reuters

Tekma za tretje mesto bo v soboto, finale pa v nedeljo.

