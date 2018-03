Švicarska prevlada, EBEL po menjavi Olimpije z Medveščakom "poskočila"

Število gledalcev na tekmah v evropskih ligah

Še 17. sezono zapored se lahko z največjim številom navijačev na tekmah pohvalijo aktualni švicarski prvaki iz Berna, ki se potegujejo za tretji zaporedni naslov švicarskega prvaka.

Njihove tekme je v tej sezoni v povprečju obiskalo 16.371 gledalcev, kar pomeni, da je dvorana napolnjena v 95,56 odstotka. Na drugem mestu po številu gledalcev tokrat najdemo predstavnika Kontinentalne hokejske lige. Obračune aktualnega prvaka SKA Sankt Peterburg si ogleda v povprečju 11.847 gledalcev. Sledi še en KHL-ovec, in sicer Dinamo Minsk, ki se lahko pohvali s povprečnim obiskom 11.738 gledalcev.

V prvi deseterici so še nemški Berlin (11.384) in Köln (11.222), Jokerit (10.415), Adler Mannheim (10.191), švedska Frölunda (9.667), za katero igra napadalec Jan Muršak, Zürich (8.863), Sparta Praga (8.708).

Na drugoligaški sceni največ obiska pri Pavlinu in Pajiću

Med klubi, ki nastopajo v drugi ligi, ima najboljši obisk češki drugoligaš Češke Budejovice, za katerega sta v tej sezoni igrala napadalec Rok Pajić in branilec Žiga Pavlin. Njihove tekme si je v povprečju ogledalo 5.869 gledalcev.

Liga NHL pred vsemi Največ gledalcev na hokejskih tekmah na svetu imajo hokejisti Chicago Blackhawks. V povprečju se jih zbere 21.635. Foto: Getty Images Največ ljudi zahaja na tekme najkakovostnejše hokejske lige na svetu NHL, in sicer je povprečni obisk tega tekmovanja rednega dela 17.414 gledalcev. Najvišji obisk ima Chicago Blackhawks, za katerim je sezona za pozabo. Njegove tekme si v povprečju ogleda 21.635 ljudi. Z 21.299 mu sledi Montreal Canadiens. To sta edina kluba, katerih tekmi si v živo ogleda več kot 20 tisoč gledalcev.

Švicarji prevladujejo, Medveščak dviguje povprečje v ligi EBEL

Najbolje obiskana liga je še naprej švicarska NLA. V povprečju si švicarske prvoligaše ogleda 6.833 ljubiteljev hokeja, sledita razširjena ruska liga KHL (6.234) in nemška DEL (5.996).

Medveščak, ki je v ligi EBEL pred sezono zamenjal Olimpijo, ima največ gledalcev v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Njihove tekme si ogleda v povprečju skoraj 5.000 gledalcev. Z vrnitvijo Medveščaka je EBEL po obisku spet na sedmem mestu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Razširjeno avstrijsko prvenstvo je z odhodom HDD Olimpija, ki ga je zamenjal Medveščak, pridobilo mesto in je s povprečnim obiskom 3.216 na sedmem mestu (lani so bili z 2.794 na osmem). Prvav Zagrebčani so med vsemi EBEL-ligaši našteli najvišji povprečni obisk, in sicer si njihove tekme ogleda 4.948 gledalcev, kar jih uvršča na 60. mesto.

Povprečen obisk na klubskih tekmah v sezoni 2017/2018: Bern (Švica) – 16.371 gledalcev/tekmo SKA Sankt Peterburg (Rusija, KHL) – 11.847 Dinamo Minsk (Belorusija, KHL) – 11.738 Eisbären Berlin (Nemčija) – 11.384 Kölner Haie – 11.222 Jokerit Helsinki (liga KHL) – 10.415 Adler Mannheim (Nemčija) – 10.191 Frölunda (Švedska, Jan Muršak) – 9.667 Lions Zürich (Švica) – 8.863 Sparta Praga (Češka) – 8.708

