Slovenci za uvod v SP strli trdožive Litovce

Slovenska hokejska reprezentanca je domače svetovno divizije I, skupine A, odprla s pričakovano zmago nad Litvo (4:2), ki se je izkazala za trdoživo tekmico. Na uvodni tekmi dneva so Madžari, ki bodo, kot kaže, glavni slovenski tekmec za prvo mesto, s 5:1 odpravili Južno Korejo. Slovenci bodo v sredo ob 19. uri igrali z Romuni, za katere bo to prva tekma.

Začelo se je svetovno hokejsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v Ljubljani, ki bi ga Slovenci morali gostiti že leta 2020, a ga je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi zdravstvenih razmer dvakrat prestavila. Zmagovalec prvenstva in drugouvrščeni se uvrstita v elitno divizijo svetovnega hokeja, v kateri so risi zadnjič igrali leta 2017 v Parizu.

Slovenci so prvenstvo, na katerem je edini cilj vrnitev med elito, odprli s tekmo proti na papirju najskromnejši Litvi, ki bi morala igrati na prvenstvu tretjega razreda, a so jo po več spremembah, ki jih je sprožil ruski napad na Ukrajino, priključili ljubljanskemu turnirju.

Četa Matjaža Kopitarja je potrdila vlogo favorita, a zmaga še zdaleč ni bila tako visoka kot zadnji dve: 12:2 (februar 2020) in 9:0 (maj 2019).

Anže Kuralt je v začetku druge tretjine zvišal na 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenci so se prvih deset minut mučili z Litovci, ki so bili za slovenska vrata nevarni predvsem ob dveh številčnih prednostih, ko je bil najbolj opazen mladenič Martynas Grinius, a Matije Pintariča niso uspeli premagati. So pa risi v 14. minuti le uspeli streti odpor trdoživega nasprotnika, ki je pred golom pozabil na Miho Verliča, ta pa je poskrbel za prvi slovenski gol na prvenstvu in postavil izid prve tretjine. Slovenci so drugi del začeli s hitrim zadetkom, na 2:0 je zvišal Anže Kuralt, tudi v nadaljevanju so igrali precej bolje kot v prvih 20 minutah. Sredi srečanja je Mantasa Armalisa, ki je svojo ekipo držal v igri, ugnal četrti napad. Pod zadetek so po strelu Luke Mavra podpisali Blaža Tomaževiča. Pod zadetek so po strelu Luke Mavra podpisali debitanta na svetovnih prvenstvih Blaža Tomaževiča. Na 4:0 je šest minut pred koncem zvišal še en debitant Maver, Aivaras Bendzius pa je v 56.minuti ob številčni prednosti preprečil shutout Pintariča. Ko je že kazalo, da se bo tekma končala s 4:1, je Emilijius Krakauskas 12 sekund pred iztekom postavil končnih 4:2.

Igralec obračuna na strani Litve je bil vratar Armalis (44 obramb), na slovenski pa Maver.

Slovenci bodo v sredo ob 19. uri palice prekrižali z Romunijo.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Madžari začeli s prepričljivo zmago nad Južno Korejo

Uvodno tekmo prvenstva sta odigrali Madžarska in Južna Koreja, s 5:1 so zmagali Madžari in s tem naredili prvi korak proti enemu od prvih dveh mest, ki vodita v elito.

Slovenski vzhodni sosedi so dvome o zmagovalcu razrešili že do polovice tekme, ko so zadeli Nador Fejes, Istvan Sofron, trikrat pa Csanad Erdely. V zadnji tretjini so Madžari, tudi glavni tekmeci v boju za prvo mesto, spustili ritem, Korejci pa so v 58. minuti prek Sangwooka Kima dosegli častni zadetek.