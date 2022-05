Za uvod Madžarska in Južna Koreja, Slovenci zvečer nad Litvo

Svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, v Tivoliju bosta ob 15.30 z derbijem dneva odprli Madžarska in Južna Koreja, ki ob favoriziranih Slovencih najresneje pogledujeta proti prvemu in drugemu mestu, ki vodita v elitno divizijo. Slovenci bodo prvo tekmo začeli ob 19. uri, ko jim bo nasproti stala Litva.

Začenja se svetovno hokejsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v Ljubljani, ki bi ga Slovenci morali gostiti že leta 2020, a ga je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi zdravstvenih razmer dvakrat prestavila.

V Tivoliju bodo med torkom in nedeljo ob Slovencih igrali še Madžari, Južni Korejci, Romuni in Litovci. Zmagovalec prvenstva in drugouvrščeni se uvrstita v elitno divizijo svetovnega hokeja, v kateri so risi zadnjič igrali leta 2017 v Parizu.

Slovenci bodo domače prvenstvo, na katerem je cilj vrnitev med elito, odprli ob 19. uri, njihov tekmec bo na papirju najskromnejša Litva, ki bi morala igrati na prvenstvu tretjega razreda, a so jo po več spremembah, ki jih je sprožil ruski napad na Ukrajino, priključili ljubljanskemu turnirju.

Četa Matjaža Kopitarja je izrazit favorit večernega obračuna, na zadnjih dveh medsebojnih tekmah je zmagala z 12:2 (februar 2020) in 9:0 (maj 2019).

Začenjajo Madžari in Južni Korejci

Uvodno tekmo prvenstva bosta ob 15.30 odigrali Madžarska in Južna Koreja. Gre za pomembno srečanje reprezentanc, ki sta ob slovenski najresnejši kandidatki za napredovanje med elito. Izbrani vrsti sta pred dnevi palice prekrižali na pripravljalni tekmi, na kateri so s 4:2 zmagali Azijci.