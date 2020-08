Prvi hat-trick ruskega čudežnega dečka

Podajalec pri vseh treh zadetkih Svečnikova je bil Sebastian Aho, ene gol pa je prispeval Jordan Martinook. Hurricanes vodijo z 2:0 in za končnico potrebujejo le še eno zmago.

Svečnikov je po tekmi povedal, da ima njegov hat-trick dodatno vrednost, saj mu je trikrat uspelo premagati enega najboljših vratarjev na svetu, švedskega veterana Henrika Lundqvista.

"Navdušen sem nad prvim hat-trickom in dejstvom, da sem ga dosegel proti takšnemu zvezdniku. Seveda mi ne bi uspelo brez soigralcev. Hvala vsem. Mislim, da smo nocoj odigrali zelo dobro tekmo," je dejal Svečnikov.

Vegas Golden Knights so v zadnji tretjini dosegli štiri zadetke in tako obrnili zaostanek 1:3 proti Dallasu v zmago s 5:3, Winnipeg Jets pa so premagali Calgary Flames s 3:2 in serijo izenačili na 1:1.