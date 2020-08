Trije zanimivi obračuni v ligi NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na ponedeljek bodo v hokejski ligi NHL na sporedu tri tekme konferenčnih polfinalov. Dallas Stars, New York Islanders in Vegas Golden Knights imajo priložnost, da pridejo do prvega zaključnega ploščka za uvrstitev v konferenčni finale.