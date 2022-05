Matjaž Kopitar: Na koncu popustila koncentracija, a zmaga ni bila vprašljiva

"Zmaga danes ni bila vprašljiva, bili smo boljši nasprotnik v polju, priigrali smo si bistveno več priložnosti, a na koncu je malo popustila koncentracija, zato tudi dva prejeta zadetka," je po uvodni zmagi Slovencev na domačem hokejskem prvenstvu – s 4:2 so premagali Litvo –, dejal selektor Matjaž Kopitar. Njegove varovance v sredo ob 19. uri čaka Romunija, za katero bo to prva tekma prvenstva.

Slovenska hokejska reprezentanca je svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda odprla s pričakovano zmago proti Litvi, ki je v zadnjih minutah izkoristila slovensko nezbranost, dvakrat zadela in poskrbela, da se je obračun končal s 4:2. Slovenci so bili večji del obračuna kakovostnejši tekmec, a jim je vratar Mantas Armalis preprečil, da bi ga premagali več kot štirikrat. Na koncu je zaustavil 44 strelov (Litva jih je sprožila 20) in bil zasluženo najboljši igralec svoje reprezentance.

"Zmaga danes ni bila vprašljiva, bili smo boljši nasprotnik v polju, priigrali smo si bistveno več priložnosti, a na koncu je malo popustila koncentracija, zato tudi dva prejeta zadetka. Najprej nepotreben prekršek v napadalni tretjini, pa podarjen plošček v obrambni tretjini, to so stvari, ki se ne delajo ... Je pa pri takem rezultatu včasih res težko držati zbranost do konca, kar bi morali storiti, a žal se pač tudi to zgodi. Prav to, da ostanejo zbrani, je bilo navodilo ... A zmaga je zmaga. Jutri je nov dan," je po srečanju dejal selektor Matjaž Kopitar.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Premalo prometa pred vratarjem

Na vprašanje, kje so največje rezerve, je s prstom pokazal na litovskega vratarja Armalisa, enega od redkih Litovcev, ki igra v kakovostnem tujem klubu, in sicer med švedsko elito: "Največ rezerv je v učinkovitosti. Danes je bil njihov vratar res na ravni, ne brani kar tako v švedski ligi. Vedeli smo, da je dober in da ga lahko le s kakovostnimi streli, z gnečo pred golom, zakrivanjem pogleda ob strelih od daleč, premagamo, sicer je pa težko."

Anže Kuralt je v začetku druge tretjine zvišal na 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Malo gledalcev Na uvodni tekmi prvenstva med Madžarsko in Južno Korejo, ki so jo s 5:1 dobili prvi, so številni madžarski navijači – zbralo se jih je okoli tisoč –, poskrbeli za precej živahno vzdušje. Na slovenski tekmi smo pogrešali več gledalcev, na tribunah jih je bilo okoli 1.500. Slovenci upajo, da jih bo na prihodnjih obračunih bodrilo večje število. "Sami se bolj ukvarjamo z igro kot pa z gledalci, upamo pa, da bodo še prišli," pravi Kopitar.

Najpomembneje je, da je zmaga doma ostala

"Odigrali smo solidno tekmo, na koncu pa naredili nekaj napak, po katerih so prišli do teh dveh zadetkov. A menim, da smo bili mi tisti, ki smo narekovali tempo in imeli več od igre. Zaslužili bi si še kakšen zadetek več, a pred vratarjem ni bilo dovolj prometa, nismo mu dovolj zakrivali pogleda, tako da to moramo popraviti. Tu je še neučinkovitost, imeli smo veliko priložnosti, a jih žal nismo izkoristili, a najpomembneje je, da je zmaga doma ostala," je po srečanju razmišljal strelec drugega slovenskega zadetka Anže Kuralt.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prikimal mu je debitant na SP Blaž Tomaževič, ki se je vknjižil premierni zadetek na prvenstvih: "Na svetovnem prvenstvu na koncu šteje zmaga, ne zadetki, in to je pomembno. Zame je to prvi nastop na SP, s ponosom reprezentanco zastopamo vsi. Zapomnil si jo bom za vedno, zmaga, še zadetek, težko bi rekel, da bi se zame končalo bolje."

Slovenci bodo v torek ob 19. uri palice prekrižali z Romuni, ki so bili danes prosti.