Seattle lahko pobegne Dallasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo bodo ljubitelji hokeja na ledu prišli na svoj račun v New Jerseyju in Seattlu. Devils bodo skušali izkoristiti prednost domačega ledu in skupni rezultat v zmagah proti Carolini v konferenčnem polfinalu izenačiti na 2:2, Kraken pa imajo priložnost, da proti Dallasu s pomočjo domačega občinstva povedejo s 3:1.