Še sedem tekem za Kopitarja, to morajo dobiti

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so na robu uvrstitve v končnico lige NHL. Po treh porazih so v sredo zmagali, že večer pozneje pa so znova na ledu. Nasprotnik za novo zmago, 40. v sezoni, je pravi, to je že odpisana ekipa San Jose Sharks (4.30). To je prva od preostalih samo še sedmih tekem Kraljev v rednem delu.