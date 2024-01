Kopitar na zahtevni nalogi v Koloradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Los Angeles Kings in Anžetom Kopitarjem je zahtevna naloga, saj gostujejo v Denverju pri ekipi Colorado Avalanche. Kralji so na zadnjih desetih tekmah zmagali samo enkrat, tokratni nasprotnik pa sedemkrat in ima tudi sicer devet zmag več.