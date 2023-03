Kralji zanesljivo do 42. zmage v sezoni, Anže Kopitar podajalec #video

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so na domačem ledu s 4:1 premagali Winnipeg Jets in vknjižili še 42. zmago v sezoni, s katero so se še utrdili na drugem mestu zahodne divizije. Velemojster s Hrušice je tokrat prispeval podajo pri tretjem golu Kraljev. Hokejisti Bostona so danes z 2:1 premagali Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers pa so bili s 3:0 boljši od Detroita.

Kralji so v tekmo z Winnipegom v domači dvorani Crypto.com vstopili odločno, že po minuti in 22 sekundah tekme pa prišli do vodstva, ko je mrežo gostujočega vratarja Connorja Hellebuycka zatresel švedski napadalec Viktor Arvidsson.

Do konca prve tretjine se izid ni več spremenil. V 26. minuti tekme so domači prednost podvojili, ko je za 2:0 zadel ameriški napadalec Alex Iafallo. Kralji so imeli takrat igralca več na ledu.

V 39. minuti tekme so "power-play" izkoristili tudi Jets, zaostanek je znižal Pierre-Luc Dubois. Po dveh tretjinah tekme je bilo 2:1 za domače.

Po vsega 27 sekundah tretje tretjine pa so se domači navijači spet veselili. Za vodstvo s 3:1 je zadel kanadski branilec Drew Doughty, podajalca pri tem golu pa sta bila Adrian Kempe in Anže Kopitar. Hrušičan je dobil buli pred golom Winnipega, Kempe je plošček hitro podaljšal do Doughtyja, ta pa je z močnim strelom premagal Hellebuycka.

V zaključku tekme so Jets poskušali brez vratarja in z igralcem več na ledu, a je Arvidsson plošček pospravil v nebranjeno mrežo za končnih 4:1.

LA Kings so letos v odlični formi, s 94 točkami po 72 odigranih tekmah zasedajo drugo mesto na lestvici zahodne divizije, danes pa so prišli do 42. zmage v sezoni. Z Winnipegom so se v tej sezoni pomerili že tretjič. 28. oktobra lani so v Los Angelesu s 6:4 slavili Jets, Kings pa so jim vrnili 1. marca letos na gostovanju v Kanadi, ko so zmagali s 6:5 šele po kazenskih strelih. Na zadnjem obračunu teh moštev je zablestel slovenski as, ki je k zmagi prispeval kar štiri gole. Za to pa je porabil le sedem strelov.

Kalifornijci so danes pogrešali svojega najboljšega strelca, Švicarja Kevina Fialo, ki je poškodovan. Ta je z 68 točkami (22 golov in 46 asistenc) sicer na 37. mestu najboljših strelcev lige, Anže Kopitar je s 66 točkami (26 golov, 40 podaj) 46. Na vrhu pa je izjemni dvojec Edmontona, Connor McDavid (138 točk za 60 golov in 78 podaj) ter Leon Draisaitl (110, 44, 66).

Boston Bruins, najboljše moštvo lige NHL, je danes z 2:1 premagalo aktualne podprvake lige, hokejiste moštva Tampa Bay Lightning. Po prvi tretjini je bil izid še izenačen, saj sta v polno zadela Patrice Bergeron za domače ter Victor Hedman za goste, v 18. minuti druge tretjine pa je mrežo floridske ekipe zatresel še Garnet Hataway in postavil končni izid tekme. Boston je po 56. zmagi v sezoni že pri 117 točkah in trdno na vrhu vzhodne konference. S 17 točkami manj jim sledi Carolina Hurricanes.

Seattle Kraken so se v gosteh s 7:2 znesli nad Nashville Predators. Seattle je četrta ekipa pacifiške divizije, za LA Kings zaostaja za štiri točke. Philadelphia Flyers so s 3:0 premagali Detroit Red Wings in se jim na lestvici vzhoda približali na tri točke. Moštvi sicer zasedata 12. in 13. mesto.

