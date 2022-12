Kopitar proti ekipi, ki jo je z dvema goloma nedavno že potopil

Pred tridnevnim prazničnim premorom v hokejski ligi NHL – Američani bodo namreč med prazniki spremljali le košarkarsko ligo NBA in tekme ameriškega nogometa v NFL – je v noči na soboto na sporedu še enajst tekem. Los Angeles Kings, ki imajo 19 zmag, gostujejo pri Arizona Coyotes. Zadnjim to sezono ne gre najbolje, saj so z desetimi zmagami pri dnu zahodne konference. Ko so se nazadnje srečali (drugega decembra), so Anže Kopitar in soigralci zmagali s 5:3. Hrušičan je dosegel dva gola.

Liga NHL, 23. december:

Lestvica: