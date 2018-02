Winnipeg ponižal Florido in potrdil drugo mesto na zahodu

Liga NHL, 18. februar

Hokejisti Winnipega so v severnoameriški ligi NHL s kar 7:2 ugnali Florido in se spet povzpeli na drugo mesto v zahodni konferenci ter tretje mesto v ligi. Na tekmi so gostje vodili z 1:0 in izenačili na 2:2, odločilna pa je bila zadnja četrtina, ki so jo gostitelji dobili s 4:0. Za zmagovalce je dvakrat zadel Kyle Connor.

Hokejisti Winnipega so visoko s 7:2 ugnali Florido in se znova povzpeli na drugo mesto v zahodni konferenci ter tretje v ligi NHL. Foto: Getty Images

Skupaj je bilo na sporedu sedem tekem. Na vzhodu Carolina in Columbus lovita osmouvrščene New York Islanders, ki jih danes čaka obračun z Minnesoto. Carolina je doma po podaljšku izgubila z New Jersey Devils in s 64. točko ujela Islanders na lestvici. New Jersey je bil blizu zmagi v rednem delu, a je Jeff Skinner minuto in 18 sekund pred koncem zadel za izenačenje in podaljšek. Gostom je zmago nato 23 sekund pred koncem dodatnega dela igre zagotovil Taylor Hall.

Columbus v lovu za končnico in za tekmecema zdaj zaostaja za točko. V domači dvorani je izgubil s Pittsburghom z 2:5. Pri zmagovalcih, ki so prevzeli vodstvo v metropolitanski skupini, je bil z golom in dvema podajama najbolj razpoložen Jake Guentzel.

Claude Giroux (s številko 28) je dosegel svoj 200. gol v ligi NHL. Foto: Getty Images

Philadelphia je s 7:4 v gosteh premagala New York Rangers, junak tekme pa je bil Claude Giroux, ki je dosegel svoj 200. gol v ligi in temu dodal dve podaji. Giroux je v drugi tretjini najprej podal za gol Travisa Konecnyja in vodstvo 5:4, v 50. minuti pa zadel še za 6:4 in predčasno odločil o zmagovalcu.

Colorado je doma izgubil proti Edmontonu z 2:4. Blestel je Connor McDavid, ki je dosegel tri gole za Edmonton, dva v zadnji tretjini, ko so Kanadčani zaostanek 2:1 z delnim izidom 3:0 spremenili v zanesljivo zmago. V gosteh so se veselili tudi hokejisti Toronta, ki so s 3:2 zmagali v Detroitu. Igralec srečanja je bil Auston Matthews, ki je 31 sekund pred koncem zapečatil usodo gostiteljev.

San Jose je v derbiju zahoda kar s 5:2 odpravil Dallas. Odločilna je bila prva tretjina, ki so jo domači dobili kar s 4:0, Mikkel Boedker je zadel dvakrat, ko pa je Justin Braun v 25. minuti povišal na 5:0, je bil zmagovalec praktično znan.

Anže Kopitar iz Los Angeles Kings, ti so na 10. mestu zahodne konference, je bil danes prost, v noči na torek po slovenskem času pa ga s Kralji čaka gostovanje v Chicagu.