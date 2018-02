Zvezde podaljšale črn niz St. Louisa, Wheeler prekinil sušo

Liga NHL, 16. februar

Kar 15 tekem brez zadetka je težilo Blaka Wheelerja, zato je končal dolgo čakanje. Dosegel je dva gola in še podajo, medtem ko je Mark Scheifele podal pri treh golih. "S količino časa, ki jo dobim na ledu, s soigralci, s katerimi igram, človek preprosto pričakuje, da bom dosegel gol. Včasih se to ne zgodi, to je nora igra. Na zadnjih dveh tekmah sem trinajstkrat streljal na gol in nisem bil uspešen, tokrat sem takoj zadel. Vse to skupaj mi sicer ne povzroča nespečnosti," je po tekmi dejal Wheeler, ki je na zadnjih 58 tekmah dosegel 16 golov in 48 podaj.

Poleg Wheelerja so na tekmi za Winnipeg zadeli še Kyle Connor, Andrew Copp, Patrik Laine in Nikolaj Ehlers, medtem ko je vratar Connor Hellebuyck ubranil 30 strelov. Za Avalanche je edini gol dosegel Mikko Rantanen.

Edina tekma, ki se je sinoči v NHL končala po podaljšku, je bila med Columbusom in Philadelphio. Letalci so končno končali negativen niz v Columbusu. Sean Couturier je zadel v drugi minuti podaljška in s tem končal niz 11 zaporednih tekem brez zmage na ledu modrih jopičev. Za Philadelphio je zadel še Wayne Simmonds. Izenačil je Cam Atkinson proti koncu zadnje tretjine.

Carolina Hurricanes so po rednem delu z 0:3 izgubili proti New York Islanders z 0:3, Dallas Stars pa so St. Louis Blues premagali z 2:1.