Kopitar in Kralji nemočni pri prvakih, vitezi iz Vegasa ne popuščajo

Liga NHL, 15. februar

Los Angeles Kings v ligi NHL nadaljujejo s črnim nizom, tretji zaporedni poraz so doživeli v Pittsburghu pri prvakih. Penguins so zmagali s 3:1. Novo zmago, že 38. v sezoni so dosegli hokejisti moštva Vegas Golden Knights, prav tako zmagoviti so bili oklepniki Tampe, ki ostaja najboljše moštvo lige.