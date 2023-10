Carolina Hurricanes so v nedeljo zjutraj po slovenskem času v Los Angelesi s 6:5 po podaljšku premagali kralje Anžeta Kopitarja, v noči na ponedeljek pa se bodo v mesti angelov udarili še z Anaheim Ducks. Ti so sezono odprli s porazom pri prvakih v Las Vegasu, Hurricanes pa so po dveh tekmah še stoodstotni. V drugi tekmi večera se bosta spopadli moštvi Ottawa Senators in Tampa Bay Lightning.