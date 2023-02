Newyorčani zmagali že šestič zapored #video

Hokejisti New York Rangers so podaljšali zmagoviti niz.

Hokejisti New York Rangers so v severnoameriški ligi NHL gostovali v olimpijskem Vancouvru, kjer so po dveh golih Artemija Panarina in Mike Zibanejada s 6:4 premagali domače Canucks. To je bila za rangerje že šesta zmaga v nizu, na osmi zaporedni tekmi pa so osvojili vsaj točko.

Artemi Panarin je na zadnjih dveh tekmah zbral osem točk (šest zadetkov, 2 podaji). Vratar Igor Šesterkin je zbral 25 obramb. Za gostitelje je Arturs Silovs ob svojem prvencu v ligi NHL zaustavil 22 strelov, Andrej Kuzmenko je zbral gol in podajo, Elias Pettersson pa dve podaji.

Vrhunci dvoboja v Vancouvru:

Dve tekmi sta se končali šele po kazenskih strelih. Arizona Coyotes so na domačem ledu z 1:0 premagali lanske finaliste, Tampo Bay Lightning, potem ko je odločilni gol dosegel Clayton Keller. Pri gostiteljih je blestel vratar Connor Ingram, ki je za svoj prvi shutout v ligi NHL zaustavil kar 47 strelov.

Prvi strelec lige zbral že 99 točk

Connor McDavid se je povsem približal "stotici". Foto: Guliverimage Edmonton Oilers so doma s 4:5 po kazenskih strelih klonili proti Detroit Red Wings, ki so prišli do četrte zaporedne zmage. Vratar Ville Husso je za rdeča krila zbral 41 obramb. Najboljši strelec lige Connor McDavid ima po 55 tekmah z dvema novima podajama za Edmonton zdaj 99 točk.

Toronto Maple Leafs so doma s 5:2 premagali Chicago Blackhawks, preostali dve tekmi večera pa sta se končali z zmagama gostov. Prvaki lige NHL Colorado Avalanche so s 3:2 zmagali v St. Paulu pri Minnesoti Wild, potem ko je Nathan MacKinnon zbral gol in podajo, vratar Aleksander Georgijev pa zaustavil 41 strelov proti svojim vratom. Anaheim Ducks so s 3:7 izgubili proti Buffalo Sabres.

Liga NHL, 15. februar:

Lestvica:

