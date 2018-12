Ovečkin junak preobrata, večer podaljškov in loterij razžalostil podprvake

Le trije obračuni lige NHL od devetih so se v petek končali po rednem delu, na preostalih so gledalci spremljali podaljšek, v Carolini pa tudi kazenske strele, po katerih so se zmage s 6:5 veselili prvaki iz Washingtona. S tremi zadetki se je izkazal Aleksander Ovečkin. Podprvaki iz Vegasa so po podaljšku izgubili pri najskromnejšem moštvu lige New Jersey Devils.

Gledalci v PNC Areni v Carolini so spremljali tekmo preobratov. Domači so v začetku druge tretjine povedli s 4:1, a so Aleksander Ovečkin in soigralci priredili preobrat in s štirimi zaporednimi zadetki deset minut pred koncem povedli s 5:4. Carolina je izsilila podaljšek, v katerem zadetka ni bilo, tako da so odločali kazenski streli. Zmagovalca je odločil češki napadalec Jakub Vrana, ki je Washingtonu priboril četrto zaporedno zmago, s katero so skočili na četrto mesto. Igralec tekme je bil s tremi zadetki Ovečkin (zadel za 1:0, znižanje na 3:4 in vodstvo s 5:4), pri Carolini je blestel finski dvojec Sebastian Aho-Teuvo Teravainen (trije zadetki, štiri podaje).

Preobrat so videli tudi v Prudential Center, kjer je podprvak iz Vegasa že po slabih desetih minutah vodil s 3:0, tako da je trener Devilsov že takrat namesto Coryja Schneiderja v gol poslal Keitha Kinkaida. Poteza se mu je obrestovala, saj je Američan do konca srečanja klonil le enkrat, domači pa so pet minut pred koncem izsilili podaljšek, ki ga je odločil Nico Hischier.

New Jersey Devils so po podaljšku ugnali Vegas. Foto: Reuters

Tudi hokejisti Arizone Coyotes so do dveh točk prišli po podaljšku, in to po preobratu v New Yorku. Rangersi so v 26. minuti povedli s 3:0, Kojoti pa z dvema poznima zadetkoma poskrbeli za podaljšano igro in v njej za zmago.

Vodilno moštvo zahodne konference Winnipeg Jets se je veselilo šele po podaljšku, ki ga je za četrto zaporedno zmago v Chicagu odločil Mark Scheifele. Mož odločitve še enega podaljška, med St. Louis Blues in Coloradom, pa je bil Ryan O'Reilly. Kanadčan je srečanje kljub igralcu manj odločil v 63. minuti, ob zmagi se je z dvema zadetkoma izkazal tudi njegov rojak Colton Parayko.

Pittsburgh je doma s 5:3 premagal Boston, Ottawa je s 4:2 slavila pri Detroitu, Edmonton pa je s 4:1 odpravil Philadelphio in tako ohranil stik z vrhom zahodne konference. Kapetan Connor McDavid je sodeloval pri treh zadetkih, dvakrat je zadel, enkrat podal.

Najslabše moštvo lige NHL Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bo na delu v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri Pittsburghu, kjer jih v boju za konec niza treh porazov čaka težka naloga.



