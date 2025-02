Visoka ovira za Kings, ki so padli v krizo

Los Angeles Kings so po dobrem začetku sezone v zadnjem mesecu precej padli, na zadnjih desetih tekmah so tako zmagali samo dvakrat in v povprečju dosegli le gol in pol na tekmo. Toliko bolje gre ekipi Carolina Hurricanes, ki je dobila sedem od zadnjih desetih tekem (dve je izgubila po podaljšku).

Če so Kings na sedmem mestu lestvice zahodne konference, so Hurricanes na drugem mestu vzhodne. Anže Kopitar in soigralci si ne želijo še petega poraza zapored.

Liga NHL, 1. februar:

