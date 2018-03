Kdo od reprezentantov še igra in kdo je že končal klubske sezone?

Ligaške sezone so že dodobra zakorakale v izločilne boje, v katerih je s svojimi klubi v ognju še nekaj Slovencev. Preverili smo, kdo od reprezentantov, ki so bili na seznamu za OI v Pjongčangu, je že končal klubske obveznosti in kdo bo še igral. Celo tako dolgo, da bo klubsko sezono končal šele v času svetovnega prvenstva, na katerem se bo Slovenija med 22. in 28. aprilom poskušala vrniti med elito.

Torek je bil usoden za kopico Slovencev v razširjenem avstrijskem prvenstvu, saj v igri za naslov ostaja le še Luka Gračnar.

Na Češkem se bodo kar trije slovenski branilci, Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik in Jurij Repe, potegovali za napredovanje v elitno češko ligo. Tekmovanje bodo končali šele 22. aprila, na dan, ko bo slovenska izbrana vrsta v Budimpešti odigrala prvo tekmo svetovnega prvenstva divizije I. Nič kaj obetavna napoved za selektorja Karija Savolainena, ki je na vse tri vselej stavil v olimpijskem Pjongčangu. Prav mogoče je, da bo še kdo od preostalih risov ob napredovanju v finale igral tako dolgo.

V Franciji bomo spremljali slovenski finale med Rouenom vratarja Matije Pintariča in Grenoblom trenerja Eda Terglava ter napadalcev Boštjana Goličiča in Davida Rodmana.

Slovenska izbrana vrsta se bo med 22. in 28. aprilom v Budimpešti v družbi domačinov, Italijanov, Velike Britanije, Poljakov in Kazahstancev na SP divizije I, skupine A, borila za eno od prvih dveh mest, ki vodita v elito.

Vratarji

Luka Gračnar (Red Bull Salzburg, liga EBEL) – 24-letni čuvaj mreže že osmo sezono vztraja pri Salzburgu, pri katerem je ob Bernhardu Starkbaumu drugi vratar rdečih bikov. Ti so si v torek zagotovili polfinale lige EBEL. V četrtfinalu so se merili z Dornbirnom napadalca Žige Panceta in napredovali s 4:2 v zmagah. Gračnar je na 55 tekmah v igro vstopil 20-krat, njegov odstotek ubranjenih strelov je 90,9. Na šestih tekmah končnice je branil le 20 minut in zaustavil vse tri strele nasprotnikov.

Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska metalligaen) – Moštvo slovenskega čuvaja mreže se v četrtfinalu meri z Rungstedom, ki si ga je samo izbralo za nasprotnika. Po šestih tekmah je razmerje v zmagah izenačeno na 3:3, tako da bo o polfinalistu odločala sedma tekma. Krošelj, ki je po klubskih informacijah poškodovan, je branil le na prvih dveh tekmah četrtfinala (zmaga 3:2 in poraz 2:3) in bil pri svojem delu 92,86-odstoten.

Matija Pintarič bo z Rouenom zaigral v finalu francoskega prvenstva. V četrtfinalu in polfinalu mu je šlo odlično, zaustavil je 95 odstotkov vseh strelov. Foto: Vid Ponikvar

Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus) – V odlični formi je najboljši vratar francoske lige lanske sezone Matija Pintarič, ki se je z Rouenom prebil v finale Saxoprint Ligue Magnus. V polfinalu so v napeti seriji s 4:2 v zmagah izločili Amiens slovenskega napadalca Anžeta Kuralta. Štajerec je v končnici odigral 11 tekem in bil pri svojem delu kar 95-odstotno zanesljiv, prejel je le 14 zadetkov in 267 poskusov. V finalu se bo pomeril z rojaki iz Grenobla, ki ga vodi Edo Terglav, zanj pa igrata napadalca David Rodman in Boštjan Goličič.

*Robert Kristan (HK SŽ Olimpija, Alpsk aliga - že končal sezono) – Njegovo moštvo je v četrtfinalu Alpske lige z 0:4 v zmagah izpadlo proti največjemu tekmecu Jesenicam. Branil je le na uvodni tekmi, nato pa sezono po besedah trenerja Jureta Vnuka končal zaradi poškodbe kolena.



*rezerva za OI

Branilci

Blaž Gregorc (HK Mountfield, češka extraliga) – Slovenski branilec in soigralci iz kluba Hradec Kralove te dni igrajo četrtfinale najkakovostnejšega češkega prvenstva proti Libercu, ki je redni del končal sedmi, Gregorčevi pa so bili drugi. Po štirih tekmah je razmerje v zmagah 2:2, napreduje tisti, ki prvi zmaga štirikrat. Steber obrambe je na štirih četrtfinalnih srečanjih prispeval štiri podaje.

Sabahudin Kovačević se bo s češkim drugoligašem Karlovy Vary v baražu boril za napredovanje med češko elito. Zadnjo tekmo bodo odigrali šele 22. aprila, ko bo slovenska reprezentanca na SP igrala prvo tekmo. V baražu bosta sodelovala še dva slovenska branilca Matic Podlipnik in Jurij Repe. Foto: Vid Ponikvar

Sabahudin Kovačević (Karlovy Vary, liga WSM) – Najboljše moštvo rednega dela druge lige WSM Karlovy Vary je v končnici z 8:0 v zmagah opravilo s prvima dvema ovirama in si zagotovilo nadaljnje boje, v katerih si lahko zagotovijo napredovanje v najkakovostnejšo češko Extraligo. Slovenski branilec in soigralci so najprej s 4:0 odpravili Vsetin, nato vajo ponovili še proti Slaviji iz Prage. V nadaljevanju sezone, ki se lahko pošteno zavleče, se bodo v družbi dveh najslabših ekip Extralige (Litvinov, Jihlava) ter zmagovalca obračuna med Kladnom (Jurij Repe) in Českimi Budejovicami (Žiga Pavlin, Rok Pajić) potegovali za eno od prvih dveh mest, ki vodita v Extraligo. Kovačević je v končnici odigral vseh osem tekem, dosegel zadetek, v statistiko pa vpisal še štiri podaje. Baraž, v katerem bodo odigrali 12 tekem (vsaka ekipa z vsako po trikrat), se bo začel 27. marca, končal pa 22. aprila, na dan, ko bo Slovenija na SP divizije I, skupine A, odigrala uvodno tek o prvenstva.

Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2) – Slovenski branilec je redni del tekmovanja končal na desetem mestu in se s Crimmitschauom podal v lov za eno od dveh preostalih četrtfinalnih vstopnic. To jim je uspelo, tako da so trenutno sredi četrtfinalne serije, v kateri se za polfinale merijo z vodilnim moštvom rednega dela Riessersee. Čeprav na papirju niso bili favoriti, so četrtfinale odprli z dvema zmagama (5:2, 3:0), nato pa dvakrat izgubili, tako da je razmerje v zmagah 2:2. Izkušeni slovenski reprezentant je igral na vseh tekmah in vknjižil podajo.

Aleš Kranjc igra v četrtfinalu druge nemške lige. Foto: Vid Ponikvar

Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM - končal sezono) – Češke Budejovice so za uvod izločilnih bojev s 4:1 v zmagah odpravile Havirov, na drugi stopnici, ki ob napredovanju zagotavlja dodatne boje za vstop v Extraligo, pa naletele na preveliko oviro. Kladno Jurija Repeta jih je izločilo s 4:1 v zmagah. Pavlin je na osmih tekmah končnice vknjižil tri podaje. Član Čeških Budejovic je tudi napadalec Rok Pajič, ki je odigral 40 tekem rednega dela sezone.

Matic Podlipnik (Karlovy Vary, češka druga liga, WSM) – Najboljše moštvo rednega dela druge lige WSM Karlovy Vary je v končnici z 8:0 v zmagah opravilo s prvima dvema ovirama in si zagotovilo nadaljnje boje, v katerih si lahko zagotovijo napredovanje v najkakovostnejšo češko Extraligo. Slovenski branilec in soigralci so najprej s 4:0 odpravili Vsetin, nato vajo ponovili še proti Slaviji iz Prage. V nadaljevanju sezone, ki se lahko pošteno zavleče, se bodo v družbi dveh ekip Extralige (Litvinov, Jihlava) ter zmagovalca obračuna med Kladnom (Jurij Repe) in Českimi Budejovicami (Žiga Pavlin, Rok Pajić) potegovali za eno od prvih dveh mest, ki vodita v Extraligo. Podlipnik je v končnici odigral vseh osem tekem, dosegel zadetek, v statistiko pa vpisal še šest podaj. Baraž, v katerem bodo odigrali 12 tekem (vsaka ekipa z vsako po trikrat), se bo začel 27. marca, končal pa 22. aprila, na dan, ko bo Slovenija na SP divizije I, skupine A, odigrala uvodno tek o prvenstva.

Jurij Repe (Kladno, češka druga liga, WSM) – Kladno je v prvi fazi končnice prek Prostejova (4:2 v zmagah) napredovalo v drugi del, v katerem je v torek s 4:1 v zmagah izločilo Česke Budejovice (Žiga Pavlič, Rok Pajić). Repetovi so si zagotovili baraž, v katerem se bodo v družbi dveh ekip Extralige Litvinov, Jihlava ter Karlovy Vary (Matic Podlipnik, Sabahudin Kovačević) potegovali za eno od prvih dveh mest, ki vodita v Extraligo. Repe, ki se je v začetku sezone ukvarjal s poškodbo noge, v končnici nekaj časa ni igral, v postavo pa se je vrnil v torek in odigral četrto tekmo končnice, kot podajalec ali strelec se ni vpisal v statistiko. Baraž, v katerem bodo odigrali 12 tekem (vsaka ekipa z vsako po trikrat), se bo začel 27. marca, končal pa 22. aprila, na dan, ko bo Slovenija na SP divizije I, skupine A, odigrala uvodno tek o prvenstva.

Mitja Robar je s Celovcem sezono končal veliko prej, kot so upali Korošci. V četrtfinalu jih je izločil Bolzano. Foto: Sportida

Mitja Robar (KAC Celovec, liga EBEL - končal sezono) – Bogato celovško moštvo je v četrtfinalu razširjenega avstrijskega prvenstva naletelo na pretrd oreh in glede na želje in zahteve vodstva prehitro končalo sezono. Njihovo pot je s 4:2 v zmagah končal italijanski Bolzano. Robar je odigral vseh šest četrtfinalnih srečanj, na katerih ni vpisal podaje ali zadetka.

Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL - končal sezono) – Moštvo slovenskega branilca je že končalo sezono, saj je še tretjo sezono zapored ostalo brez končnice. Vidmar je sicer odigral 47 tekem, vknjižil dva zadetka in 16 podaj, njegovo razmerje +/- je pri -12.



*Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL - že končal sezono) – Tudi Beljaku se ni uspelo prebiti v izločilne boje, tako da je zanj in za slovenskega branilca že lep čas sezone konec. Korošcem je spodletelo drugo leto zapored. Štebih je odigral 54 tekem in v statistiko dodal 12 podaj, razmerje +/- 8.



*Andrej Tavželj (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga) – Z Jeseničani se pripravlja na začetek polfinala Alpske lige, v katerem se bodo pomerili z aktualnim prvakom tekmovanja Rittnom. Železarji so se do polfinala prebili brez poraza, v četrtfinalni seriji so s 4:0 v zmagah odpravili največjega tekmeca Olimpijo. Izkušeni branilec je na štirih tekmah prispeval šest podaj.

*rezerva za OI

Napadalci (14)

Grenoble Boštjana Goličiča (na fotografiji) in Davida Rodmana ter trenerja Eda Terglava bo zaigral v finalu francoskega prvenstva. Nasproti jim bo stal Rouen Matije Pintariča. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Boštjan Goličič in David Rodman (Grenoble, Saxoprint ligue magnus) – Vodilno moštvo rednega dela Grenoble, ki ga vodi Edo Terglav, je v četrtfinalu s 4:2 izločil Mulhouse, v polfinalu pa na odločilni sedmi tekmi s 7:3 premagalo Bordeaux in napredovalo v finale. Ta bo slovensko obarvan, saj jim bo nasproti stal Rouen vratarja Matije Pintariča. Rodman je igral na vseh 13 tekmah končnice, dosegel dva zadetka in osem podaj, Goličič pa na devetih tekmah petkrat zadel in štirikrat podal. Na torkovem sedmem srečanju je Goličič zadel za vodstvo z 2:1 in 4:2 – drugi zadetek je se na koncu izkazal za zmagovitega.

Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija, alpska liga) – Izkušeni napadalec in edini hokejist, ki se je v olimpijsko ekipo prebil z igranjem v domačem klubu, je z Olimpijo v četrtfinalu Alpske lige hitro izpadel. Izgubili so z 0:4 v zmagah. Zdaj se s soigralci pripravlja na finale državnega prvenstva, ki bo sredi aprila.

Žiga Jeglič (Neftehimik Nižnekamsk, liga KHL - končal sezono) – Po nespametnem incidentu, povezanem z dopingom na olimpijskih igrah, se mu je vodstvo Neftehimik Nižnekamsk zahvalilo za sodelovanje, tako da zanj ni odigral nobene tekme končnice. Gorenjec, ki čaka na epilog dopinške zgodbe in je v postopku, je sicer v rednem delu sezone v ligi KHL za dva kluba odigral 41 tekem, dosegel dva zadetka in šest podaj. Razmerje +/- 0.

Žiga Jeglič čaka na epilog Mednarodne hokejske zveze v zvezi s pozitivnim dopinškim testom v Pjongčangu. Foto: Sportida

Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint ligue magnus - končal sezono) – Amiens je v četrtfinalu s 4:2 v zmagah izločil Lyon slovenskega trenerja Mitje Šivica, napadalca Jake Ankersta in vratarja Roka Stokanoviča, v polfinalu pa naletel na pretrd oreh. S 4:2 v seriji, ki je bila precej izenačena, ga je izločil Rouen vratarja Matije Pintariča. Slovenski napadalec Kuralt je na 12 tekmah končnice štirikrat zadel in enkrat podal.

Jan Muršak (Frolunda, švedska liga SHL) – Muršak je v ponedeljek s Frölunda HC začel četrtfinale proti klubu Malmo in tesno izgubil z 1:2. Igrajo na štiri zmage. Kapetan slovenske reprezentance je po januarski selitvi na Švedsko, tam odigral 16 tekem in dosegel 20 točk (deset zadetkov in deset podaj).

Aleš Mušič (Szekesfehervar, liga EBEL - končal sezono) – Otrok Olimpije je po zadnji sezoni naredil križ čez zeleno-beli tabor, pri katerem je preživel vso kariero, in se prvič odpravil v tujino. Igral je za madžarski Fehervar, a podobno kot z Olimpijo tudi pri vzhodnih sosedih ni dočakal končnice. Fehervarju na koncu ni zmanjkalo veliko do izločilnih bojev, a je še tretje leto zapored ostal praznih rok. Mušič je odigral 43 tekem, dosegel pet zadetkov in sedemkrat podal.

Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL - končal sezono) – Tudi Kenu Ograjenšku se z Gradcem ni uspelo prebiti v končnico. V drugem delu so povsem odpovedali in že pred časom končali sezono. Slovenski napadalec je odigral 50 srečanj, dosegel 11 zadetkov in 23 podaj.

Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL - končal sezono) – Za Panceta in Dornbirn se je sezona končala v torek, ko so na šesti četrtfinalni tekmi proti Salzburgu Luke Gračnarja nujno potrebovali zmago, da bi ohranili upe na napredovanje, a so izgubili. Rdeči biki so jih v seriji izločili s 4:2 v zmagah. Pance je v rednem delu odigral 50 tekem, 12-krat zadel in vpisal 15 podaj. V četrtfinalni seriji je sodeloval na vseh šestih tekmah, v statistiko pa dodal zadetek in štiri podaje.

Dornbirn Žige Panceta je obstal v četrtfinalu lige EBEL. Izločil ga je Salzburg Luke Gračnarja. Foto: Sportida



Marcel Rodman (Tolzer Lowen, DEL2) – Hokejisti Tolzer Lowen so redni del končali na 13. mestu med 14 moštvi, tako da se trenutno borijo za obstanek v ligi. Njihov nasprotnik je Freiburg, razmerje v zmagah pa izenačeno na 2:2. Igrajo na štiri zmage.

Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL - končal sezono) – Sabolič se je edini Slovenec uvrstil v izločilne boje lige KHL in s Topredom izpadel na najhitrejši mogoč način. V konferenčnem četrtfinalu jih je s 4:0 v zmagah izločil Lokomotiv Jaroslavl. Slovenski napadalec je v rednem delu sezone za dva različna kluba (prej je igral za Vladivostok) odigral 52 tekem, desetkrat zadel in 14-krat podal. V končnici je na štirih tekmah enkrat podal.

Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Urbasu in soigralci so za dve točki zgrešili neposredno uvrstitev v končnico, tako da so morali v dodatne boje, v katerih so izločili Iserlohn in si priigrali četrtfinalno vstopnico. Njihov nasprotnik za preboj v polfinale je vse prej kot lahek tekmec, saj se merijo z vodilnim po rednem delu Münchnom. Po treh tekmah v zmagah zaostajajo z 1:2. Urbas je odigral vseh pet tekem po rednem delu ter trikrat zadel in trikrat podal.

Jan Urbas igra v četrtfinalu nemške elitne lige. Foto: Vid Ponikvar

Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL - končal sezono) – Tičar je s Sibirjem za las ostal brez končnice in klubsko sezono končal že v začetku marca. V tem tekmovalnem obdobju je zaigral za kar tri klube lige KHL (pred Sibirjem še za Avtomobilist in Torpedo). V Zbral je 38 tekem, štiri zadetke in deset podaj.

Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) – Štajerski napadalec se je v začetku marca preselil na Finsko, kjer danes začenja z JYP Jyväskylä začenja četrtfinale proti IFK Helsinki. Verlič je v rednem delu za novo moštvo odigral tri tekme in dosegel zadetek in podajo.

Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, liga QMJHL) – Shawinigan Cataractes so pretekli konec tedna odigrali zadnjo tekmo rednega dela, v katerem so bili ena najskromnejših ekip in tako ostali brez napredovanja v izločilne boje. Drozg je na 61 tekmah dosegel 50 točk (14 zadetkov, 36 podaj) in bil po točkah najboljši član svojega moštva, bil je tudi najboljši podajalec svoje ekipe.

Anže Ropret (Ute Ujpest, Erste lige - končal sezono)* – Ropret je s svojim moštvom sezono na Madžarskem končal v četrtfinalu, ko so jih s 4:2 v zmagah izločili člani Brasova. V rednem delu je na 43 tekmah dosegel 20 zadetkov in 28 podaj, kar ga je z 48 točkami uvrstilo na deveto mesto lestvice. V končnici je na šestih tekmah dodal štiri podaje in štiri zadetke.

Rok Pajič (Češke Budejovice, liga WSM)* – Na zadnji stopnici pred baražom jih je izločil Kladno Jurija Repeta. Pajič je igral le v rednem delu sezone, ko je na 40 tekmah v statistiko vpisal devet zadetkov in 14 podaj.

*rezerva za OI