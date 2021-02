Vodstvo latvijskega KHL-ovca Dinama Rige se je pred dnevi zahvalilo za sodelovanje kanadskemu branilcu Jordanu Murrayju, danes pa so se latvijski in ruski mediji razpisali, da so mu vrata domnevno pokazali zaradi kraje palice legendarnega ruskega hokejista Ilje Kovalčuka.

Kanadčan Jordan Murray je v tej sezoni prvič okusil člansko igranje hokeja v evropskem klubskem ustroju. Branil je barve Dinama iz Rige, a dresa latvijske ekipe ni nosil prav dolgo. Pred dnevi so se poti latvijskega kluba in branilca razšle. Razlog za to pa je, vsaj tako pišejo latvijski in ruski mediji, precej neverjeten.

28-letnik, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnje tekme, je pred sredinim srečanjem Kontinentalne hokejske lige med Dinamom in Avangardom iz Omska "obiskal" slačilnico ruskih gostov in iz nje ukradel dragocen predmet. Palico zvezdnika ruskega hokeja Ilje Kovalčuka.

Po poročanju ruske televizije Match TV in latvijskega Sportacentrs je po kraji v akcijo stopilo varnostno osebje dvorane in s pomočjo kamer v dvorani odkrilo tatu. Kovalčuk je tako do svoje palice prišel še pred obračunom, na katerem je s soigralci slavil z 2:1.

Ilja Kovalčuk naj bi ukradeno palico našel še pred tekmo. Foto: Guliverimage

Hitro našel nov klub

Murray, ki za Sportacenters ni želel komentirati dogajanja, naslednji dan ni bil več član kluba. Predstavnik za odnose z javnostmi latvijskega kluba je sicer zatrdil, da je šlo za sporazumno prekinitev sodelovanja. Si je pa Kanadčan hitro našel novega delodajalca, v elitni švedski ligi bo nosil dres HV71.

Pestri dnevi za latvijskim KHL-ovcem. Foto: Guliverimage

Težave s covid-19

Pri Dinamu pa imajo težave še s covid-19. Skoraj celotna ekipa, tako igralci kot trenerski štab in preostalo osebje, je prejela pozitivne teste. Število teh je 30. Ker je ekipa virus prebolela že jeseni, je, da bi se izognila morebitnim napakam, opravila dodatna testiranja.

Latvijska ekipa je sicer najbolj skromna v ligi, z osmimi zmagami na 50 tekmah zaseda zadnje mesto. Sedem ekip si je že zagotovilo končnico, med temi tudi Kovalčukov Avangard.