JYP iz Jyväskylä zmagovalec hokejske lige prvakov

Hokejisti finske ekipe JYP Jyväskylä so zmagovalci lige prvakov. Finci so v gosteh pri švedskem moštvu Växjö Lakers v dvorani Vida Arena pred 5750 gledalci zmagali z 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) in se tako v štiriletni zgodovini tekmovanja naslova veselili prvič. Naslov je branila švedska ekipa Frölunda HC, ki je lani osvojila drugi naslov.