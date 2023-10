Olimpija se pripravlja na nedeljo, Dunajčani šokirali prvake

Hokejisti HK SŽ Olimpija so imeli danes tekmovanja prost dan, znova bodo na delu v nedeljo ob 18. uri, ko bo v Tivoliju gostoval Asiago, proti kateremu se bodo poskušali izogniti 21. zaporednemu domačemu porazu v IceHL. Danes pa je bilo odigranih šest dvobojev in prvaki so v Salzburgu izgubili proti Dunaju, ki je bil do zdaj v hudi krizi.

Prvak Salzburg je danes gostil Dunaj (Rok Tičar), ki je na Solnograško prišel s popotnico devetih zaporednih porazov. A zgodilo se je presenečenje, Capitals so po mesecu dni posta le prišli do nove zmage, svoje četrte v sezoni. Prvake so premagali z 2:1, pri zmagovitem golu je s podajo sodeloval tudi slovenski as Tičar.

Salzburžani po šele tretjem porazu v sezoni ostajajo na prvem mestu in imajo točko prednosti pred madžarskim prvakom Fehervar AV19 (Anže Kuralt), ki je v sredo iz Tivolija odpeljal zmago, danes pa doma priznal premoč z 1:2 lanskemu finalistu Bolzanu. Kuralt je bil sicer podajalec pri edinem golu Fehervarja.

Na Koroškem sta bila dva dvoboja. Beljačani (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) so v dvoboju ekip zgornjega dela gostili Linz in ga premagali s 3:2. Sabolič je v 27. minuti zadel za izenačenje na 1:1. Celovčani (Jan Muršak, Luka Gomboc) so s 4:1 odpravili zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc). Muršak je bil podajalec pri drugem gomu Celovca, četrtega pa je zabil sam.

Innsbruck je s 4:3 premagal Vorarlberg (Luka Maver), za katerega je debitiral Matic Podlipnik, Asiago pa je bil z 2:0 boljši od Pustertala.

Olimpija se pripravlja na nedeljsko domačo tekmo. Ob 18. uri bo v Tivoliju gostoval Asiago. Bodo zmaji dosegli prvo domačo zmago v IceHL po 2. decembru lani, ko so premagali Pustertal, ali se bo negativni niz podaljšal na 21?

Liga ICE Petek, 27. oktober