Korošci pred prihodom v Tivoli gostijo slovensko obarvano moštvo

Moštva v ligi ICE po sredinih tekmah nadaljujejo lov za točkami, le HK Olimpija na vrnitev v tekmovalni ritem še čaka. Prvi obračun po 2. novembru bodo Ljubljančani odigrali v nedeljo ob 18. uri, ko bodo gostili Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca. Korošci bodo pred prihodom v Tivoli danes pričakali slovensko obarvani Linz Luke Mavra in Kena Ograjenška. Muršak se je po poškodbi v sredo vrnil v postavo, Gomboc pa bo zaradi poškodbe, ki jo je utrpel pred reprezentančnim premorom, po informacijah kluba odsoten dlje časa. Prvi strelec Linza Maver (šest golov) in Ograjenšek sta si pred dnevi priborila podaljšanje pogodbe do konca sezone.