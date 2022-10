Slovo s pokončno držo

Pred moštvi v ligi prvakov je le še zadnji krog skupinskega dela, po katerem bosta prvo- in drugouvrščeni iz vsake skupine napredovala v izločilne boje.

Olimpija, ki v tekmovanju nastopa kot prvi slovenski predstavnik, je po dozdajšnjih petih obračunih pri nič točkah. Zadnje srečanje bo zvečer odigrala pri zmagovalcu skupine, neporaženem Zugu. Švicarski prvak je pretekli teden gostoval v Tivoliju in odpeljal zmago s 3:1.

"Od lige prvakov se poslavljamo s pokončno držo. V Zug gremo odigrat korektno." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Zug smo videli že v Ljubljani, gre za res dobro ekipo. Od lige prvakov se poslavljamo s pokončno držo. Na petih tekmah smo pokazali dobre igre, škoda pa, da nismo osvojili točke, čeprav smo bili blizu. V Zug gremo odigrat korektno in konkretno, videli pa bomo, kaj nam bo to prineslo. Zadovoljen bom, če bomo ligo prvakov končali kot ekipa, proti kateri je težko igrati, ki ima sistem in vrednote," pred gostovanjem pravi trener Ljubljančanov Mitja Šivic.

Njegovi varovanci bodo zasedli zadnje mesto v skupini, ob Zugu pa si je napredovanje zagotovil še nemški prvoligaš Grizzly Wolfsburg.

Večer D za Salzburg

Zvečer bo pomembno srečanje v izenačeni skupini E, v kateri se za zadnjo vstopnico borijo še tri ekipe, odigral Salzburg (Aljaž Predan). Prvaki ICEHL bodo palice prekrižali z vodilnim Fribourgom, ki bo napredoval s prvega mesta. Rdeči biki so trenutno drugi, a jih lahko prehitita tako Stavanger kot Ilves.

Fehervar Anžeta Kuralta bo zadnjo tekmo odigral proti Katovicam, nobena ekipa nima več možnosti za izločilne boje, zmagovalec bo zasedel tretje mesto.

Muršakovi potrdili prvo mesto, hud poraz oslabljenega Beljaka

Že v torek so skupinski del s peto zmago končali Jan Muršak in soigralci Frölunde, ki so s 7:4 premagali Grenoble in potrdili prvo mesto. Jan Muršak je s soigralci potrdil prvo mesto v skupini. Foto: Guliverimage

Zadnjo tekmo je že odigral tudi Beljak Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča. Na zahtevno gostovanje je poslal okrnjeno zasedbo, nekateri so manjkali zaradi poškodb in bolezni, določeni so dobili počitek. Korošci - Saboliča ni bilo v postavi - so pri zmagovalcu skupine Straubingu izgubili s kar 0:8.

Izločilni boji se bodo s 16 ekipami začeli sredi novembra.