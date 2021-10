Kranjčani v rožnati oktober z rožnatimi pentljami na čeladah

"Skupaj z združenjem Europa Donna bomo v mesecu oktobru pod sloganom "Fight strong!" pripravili številne aktivnosti, ki bodo naše navijače osveščali o bolezni, ki letno prizadane veliko število žensk, pa tudi moških. Na domačih tekmah v mesecu oktobru bodo člani in članice na čeladah nosili rožnate pentlje, ki bodo simbolizirale podporo vsem ženskam in moškim, ki se borijo s to boleznijo," so sporočili iz HK Triglav Kranj in dodali, da bodo v prihodnosti dajali vedno večji pomen dobrodelnosti.

Tudi oprava hokejistov HDD Sij Acroni Jesenice ima v zadnji letih v oktobru rožnate odtenke, v tej sezoni si železarji drsalke zavezujejo z rožnatimi vezalkami.