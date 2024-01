Tekmi velikega vložka: derbi v Tivoliju, Celjani upajo na prvi finale

Na sporedu je še zadnji krog drugega dela državnega prvenstva, po katerem bodo hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so si že zagotovili prvo mesto in s tem finalno vstopnico, dobili finalnega nasprotnika. Trenutno drugo mesto in finale z devetimi točkami držijo Jeseničani, ki bodo ob 19.15 gostovali pri večnem tekmecu v Tivoliju, tretji Celjani imajo sedem točk. Ob 19. uri bodo gostili Triglavane. Da bi se prvič v 75-letni zgodovini uvrstili v finale, potrebujejo zmago po rednem delu, pri tem jim mora iti na roko še rezultat derbija.

Zaključuje se drugi del državnega hokejskega prvenstva, v katerem igrajo štiri ekipe. Po koncu tega dela v boju za lovoriko ostaneta le najboljši moštvi, saj polfinala tokrat ne bo.

Favorizirani člani HK SŽ Olimpija so si že zagotovili prvo mesto in s tem prvo finalno vstopnico, v boju za drugo pa so alpski tekmeci HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST-Pellet Celje, ki se potegujejo za svoj prvi finale. Železarji imajo na računu devet točk, Celjani dve manj.

Prvi bodo zvečer gostovali pri večnem tekmecu v Ljubljani, ki obljublja, da preračunavanja ne bo in da bodo tekmo odigrali resno. "Derbiji nikoli niso lahke tekme, dobro se bomo pripravili. Jesenice morajo zmagati, na drugi strani si mi želimo zmagati, na tekmi pa bomo videli, kaj to pomeni v praksi. V postavi bodo vsi igralci, ki lahko igrajo, torej, niso poškodovani ali kaznovani," je pred dvobojem z Jeseničani dejal glavni trener zeleno-belega tabora Upi Karhula.

Celjani gostijo Triglav. Z zmago in ugodnim razpletom derbija v Ljubljani bi lahko še skočili na drugo mesto in svoj prvi finale. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje

Železarji za zagotovo ohranitev drugega mesta potrebujejo vsaj točko, v primeru ničle pa morajo upati na ugoden razplet tekme v Celju, kjer bodo gostovali zadnji Triglavani, ki na dozdajšnjih petih obračunih drugega dela še niso osvojili točke.

Olimpija in Jesenice so se po pripravljalni tekmi poleti na Bledu v tej tekmovalni sezoni srečale le enkrat, v začetku lanskega decembra so zmaji iz Podmežakle, kjer so domači pokazali precej več želje, tesno zmagali (4:3).

Celjani in Triglavani so se v prvem delu državnega prvenstva pomerili dvakrat, vsaka ekipa je zmagala enkrat po izvajanju kazenskih strelov, v drugem delu sta si nasproti stali enkrat, tudi takrat je bilo tesno, za gol so zmagali hokejisti iz knežjega mesta.

Državno prvenstvo, drugi del Torek, 30. januar