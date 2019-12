Dallas odpustil trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo ekipe Dallas Stars v severnoameriški ligi NHL je danes odpustilo trenerja Jima Montgomeryja. Kot vzrok za prekinitev sodelovanja so navedli neprofesionalno vedenje, a niso razkrili podrobnosti. Zamenjal ga je dosedanji pomočnik Rick Bowness.

Kot je pojasnil direktor ekipe Jim Nill, so v moštvu konec tedna uvedli preiskavo zaradi neprofesionalnega vedenja enega od njihovih članov.

"Jasno je, da takšnega obnašanja ne moremo tolerirati. Zato Jim Montgomery ni več naš trener. Delati v ligi NHL pomeni privilegij in čast, vsi se moramo držati visokih standardov," je dejal Nill in poudaril, da konec sodelovanja ni povezan s predstavami moštva na tekmah.

Obenem je pojasnil, da odločitev tudi ni povezana z nedavno zahtevo komisarja lige Garyja Bettmana, da morajo klubi strožje obravnavati neprimerno vedenje igralcev in strokovnega osebja v ligi.

Montgomery je četrti trener, ki je v tej sezoni ostal brez službe v NHL. Mike Babcock (Toronto) in John Hynes (New Jersey) sta bila odpuščena, Bill Peters pa je konec novembra sam odstopil s položaja trenerja Calgaryja, potem ko sta klub in vodstvo lige naznanila, da preiskujeta sum rasističnega obnašanja v zgodnejšem obdobju njegove trenerske kariere.

