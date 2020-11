Olimpija gosti Južnotirolce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljančani so po desetih obračunih Alpske lige še neporaženi, osvojili so maksimalno število točk. Na drugi strani si je Pustertal - v sezoni 2018/19 ga je Olimpija v finalu premagala po preobratu, lani je bil v trenutku predčasnega konca sezone vodilni - v zadnjih tednih privoščil nekaj porazov. Ekipa iz Južne Tirolske ima tako sedem točk manj od Olimpije in eno odigrano tekmo več.

Zeleno-beli bi se z zmago in ob ugodnem rezultatu druge torkove tekme med KAC II in Red Bull Juniors lahko vrnili na prvo mesto. Na tem imajo rdeči biki dve točki več od varovancev Gregorja Polončiča, a so odigrali kar pet obračunov več.

Olimpija in Pustertal se bosta ta teden srečala kar dvakrat, v soboto bodo zmaji vrnili obisk.

Alpska liga Torek, 1. december

19.15 HK Olimpija - Val Pusteria (tekma bo potekala pred praznimi tribunami)

KAC II - Red Bull Juniors

Lestvica Alpske lige 1. Red Bull Juniors 15 tekem – 23 točk

2. HK SŽ Olimpija 10 – 21

3. HDD Sij Acroni Jesenice 10 – 17

4. Feldkirch 10 - 14

5. Lustenau 12 – 14

6. Pustertal 11 – 14

7. Gardena 12 - 13

8. Kitzbühel 11 – 12

9. Asiago 10 - 12

10. Fassa 11 – 12

11. Cortina 10 - 10

12. Vipiteno 12 – 10

13. Bregenzerwald 11 – 10

14. EC KAC II 9 – 4

15. Ritten 9 – 4

16. Steel Wings Linz 13 – 2

