Znano je, kdajs e bosta spet udarila Fury in Usik

Ukrajinec Oleksandr Usik in britanec Tyson Fury se bosta 21. decembra v Riadu udarila na povratnem dvoboju za naslov svetovnega boksarskega prvaka v težki kategoriji, so danes potrdili savdski organizatorji.

Usik je v maju po sodniški odločitvi ugnal Furyja in pasovom WBA, WBO in IBF dodal še pas svetovnega prvaka po verziji WBC. S tem je po četrt stoletja postal prvi svetovni prvak v vseh pomembnejših združenjih svetovnega boska. To je nazadnje leta 2000 uspelo Lennoxu Lewisu,.

Boksarja sta imela že vnaprej dogovorjen povratni dvoboj, ki so ga strokovnjaki napovedovali že za oktober, zdaj pa je odločitev padla za december.

"Povratni dvoboj med nespornim prvakom Oleksandrom Usikom in Tysonom Furyjem je zdaj na sporedu 21. decembra 202," je danes na omrežju X nato sporočil savdski organizator Turki Alalšik. "Svet bo videl še eno zgodovinsko borbo. Naša predanost ljubiteljem boksa se nadaljuje. Upam, da bodo spet uživali."