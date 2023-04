Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so državni prvaki v duatlonu, kombinirani preizkušnji v kolesarstvu in teku. Državna prvaka v sprint duatlonu sta postala Luka Kosovel in Tjaž Dolgan, med duatlonkami pa se je suverene zmage v sprintu veselila Tinkara Stres.